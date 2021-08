Familia vivió pesadilla de 40 horas por desaparición de productor audiovisual tico en México

César Herrera es un tico que tiene 12 años de vivir en México. Foto cortesía Jonathan Herrera. César Herrera es un tico que tiene 12 años de vivir en México. Foto cortesía Jonathan Herrera.

La familia del productor audiovisual tico César Herrera Víquez, de 39 años, vivió una pesadilla de 40 horas, tiempo que él estuvo desaparecido en México tras ser detenido durante un allanamiento al edificio en el que trabajaba.

Herrera fue capturado por la Guardia Civil de Veracruz a las 5:30 de la tarde del pasado viernes y hasta la mañana de este domingo 8 de agosto sus seres queridos desconocían el motivo de la detención, dónde lo tenían encerrado e incluso si este seguía con vida.

Afortunadamente pasadas las 11 de la mañana de este domingo la familia confirmó que fue hallado en buenas condiciones en un centro penal de Puerto Veracruz, a más de 110 kilómetros de donde fue capturado.

Así lo contó a La Teja Jonathan Herrera, hermano de César, quien aseguró que todo se trató de una detención ilegal, o como es conocido en México una “desaparición forzada”, pues destacó que las autoridades de ese país no tienen ninguna causa contra César.

El allanamiento a este edificio en Coatepec ocurrió la tarde del viernes. Foto tomada del medio Vanguardia de Veracruz. El allanamiento a este edificio en Coatepec ocurrió la tarde del viernes. Foto tomada del medio Vanguardia de Veracruz.

“Mi cuñada ya pudo verlo, físicamente no tiene ningún rasguño o golpe, tenemos entendido que no le van a generar ningún tipo de causa y que va a ser liberado porque fue detenido por error. No quisieron reconocerlo desde un inicio, pero no tienen nada de qué acusarlo, pues mi hermano es completamente inocente.

“Estamos muy contentos y tranquilos, pero ahora hay que hacerle frente a lo que viene, que es el tema de por qué a mi hermano se le pisotearon sus derechos humanos de esa manera y por qué fue detenido sin ningún motivo”, dijo.

“Mi hermano fue localizado a más de 110 kilómetros de donde fue detenido, en lugar de ser llevarlo a la Fiscalía que le correspondía, que estaba a 10 kilómetros”. — Jonathan Herrera, hermano de César.

Balacera en edificio

Jonathan contó que su hermano tiene 12 años de vivir en México, país al que viajó persiguiendo su sueño de convertirse en un productor audiovisual de renombre. Ahí se casó y formó una familia, pues es padre de un niño de 4 años y una chiquita de un añito.

La Guardia Civil de Veracruz habría violentado la entrada de la oficina de Herrera. Foto tomada del medio Quadratin de Veracruz. La Guardia Civil de Veracruz habría violentado la entrada de la oficina de Herrera. Foto tomada del medio Quadratin de Veracruz.

“Ahora es un productor muy conocido en ese país, trabaja para Universal Music y ha hecho documentales para Netflix, es una persona honrada y que la ha pulseado desde joven”, dijo Jonathan.

Herrera explicó que hace dos meses César y sus socios alquilaron una oficina en el tercer piso de un edificio ubicado en Coatepec, Veracruz, lugar donde el pasado viernes ocurrieron los hechos que dieron pie a su desaparición.

“César estaba haciendo un trabajo de edición en la oficina y escuchó disparos en el segundo piso, de inmediato le avisó a su esposa por mensajes lo que estaba pasando y que tenía miedo.

“Le dijo a mi cuñada que afuera vio dos camionetas estacionadas y que no eran de la Policía, que se notaba que estaban buscando algo en el segundo piso”, contó.

Pocos minutos después las dos camionetas se fueron y al edificio llegó una patrulla, según Jonathan, César contó que los disparos continuaban en el segundo piso, por lo que buscó protegerse.

“Lo último que le escribió a su esposa es que no podía hablar más, que se iba a esconder en el baño porque estaban forzando la entrada de su oficina”, dijo.

Familiares y amigos de César se manifestaron en Veracruz. Foto tomada del medio Quadratin de Veracruz. Familiares y amigos de César se manifestaron en Veracruz. Foto tomada del medio Quadratin de Veracruz.

Sin respuestas

La familia de César en México llegó hasta el edificio y ahí la Policía les dijo que solo habían detenido a dos presuntos narcotraficantes; sin embargo, testigos confirmaron que un tercer hombre fue capturado, se trataba de Herrera.

“A la esposa le dijeron que se lo llevaron para una delegación y que lo llevaron como testigo de la balacera, pero cuando van a buscarlo a esa delegación les dicen que no hay nadie con ese nombre, que debe estar en otra delegación y ahí empezó el calvario.

“En México cuando detienen a alguien tienen un máximo de tres horas para ingresarlo en el sistema, pero después de cuarenta horas César no había sido ingresado en ningún sistema judicial”, dijo Jonathan.

Otra situación que preocupó a los allegados de César es que todo su equipo audiovisual, valorado en más de ¢3,5 millones, había sido robado del edificio. Se trataba de drones, cámaras, estabilizadores, discos duros y computadoras, solo dejaron en el lugar los documentos personales de Herrera.

“César es completamente inocente, es una persona trabajadora que simplemente estaba en el lugar equivocado al momento equivocado y que fue detenido por error”, — Jonathan Herrera, hermano de César.

César Herrera fue ubicado con vida la mañana de este domingo. Foto cortesía Jonathan Herrera. César Herrera fue ubicado con vida la mañana de este domingo. Foto cortesía Jonathan Herrera.

Esfuerzos dieron frutos

Jonathan contó que conforme pasaban las horas la angustia crecía, pues en México desapariciones de este tipo suelen tener un trágico final.

“Ya habían pasado más de 40 horas y eso en México es significado de muerte”, — Jonathan Herrera, hermano de César.

Ante la poca ayuda que recibieron de las autoridades mexicanas, los familiares de César recurrieron a medios de comunicación en México y Costa Rica para hacer presión, pues nadie decía dónde estaba Herrera.

“Nos empezaron a llegar rumores no oficiales, de que a mi hermano lo estaban moviendo de celda en celda y que es por eso que no lo encontrábamos”, añadió.

La familia de Herrera explicó que por ley en México tenían 48 horas como tiempo máximo para informar dónde estaba César y explicar por qué fue detenido, pero no tuvieron que esperar hasta ese límite, pues gracias al GPS del celular del productor audiovisual lograron ubicarlo.

Pese a esto, Jonathan dijo que todavía nadie les ha explicado por qué César fue capturado y lo más grave de todo por qué durante tantas horas no se brindó ninguna información oficial sobre él.

La tarde de este domingo, Herrera le dijo a La Teja que su hermano permanecía detenido, pero que ya varios abogados estaban trabajando para liberarlo. Además, aseguró que su familia llegará hasta las últimas instancias con tal de obtener respuestas.