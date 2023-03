Familiar de mujer atropellada junto a bebé: “Mi hermana pudo despedirse de su hijito”

El bebé cumplió un añito el pasado 5 de marzo, su familia quería celebrarle en los próximos cinco días. Foto: Ilustrativa. (bebesymas.com)

La mamá del bebito de un año que murió al ser atropellado junto a ella, en San Carlos, pudo despedirse la noche de este domingo de su pequeñito y quien será sepultado este lunes 13 de marzo.

Blanca Cruz López, de 29 años, mamá del bebé, sufrió lesiones de gravedad en la columna y en ambas piernas por lo que ha estado delicada de salud.

“Mi hermana ha estado muy malita, pero los médicos han sido muy buenos y lograron estabilizarla. Ellos nos dieron permiso para sacarla del hospital la noche del domingo por un ratito para que pudiera estar con su bebé. Mi hermana pudo despedirse de su hijito, llevamos el cuerpito a una casa donde lo velamos en San Luis de Pital y ahí ella pudo estar con él, era necesario para ella, esto ha sido muy doloroso”, contó Sonia Cruz, hermana de Blanca.

Blanca no podrá estar en el funeral que se realizará este lunes al mediodía, en el cementerio de Veracruz de Pital, ya que tenía que volver al hospital por lo delicado de sus heridas. Está internada en el Hospital de San Carlos, pero seguirá recibiendo atención en el Hospital del Trauma.

Su hermana nos contó que Blanca tenía al pequeño Nicolás y también una niña de 13 años que ahora está al cuidado de ella.

“Mi hermana tiene un leve retraso, le cuesta expresarse, tiene problemas de motora, le cuesta hablar, entonces mi sobrina está conmigo, casi que nosotras nos vemos todos los días. El día del accidente ella estuvo aquí porque yo me accidenté hace dos semanas y vino con el bebé a visitarme, por lo que pudimos compartir un ratito”, dijo Sonia.

La mujer asegura que su hermana se fue a comprar pañales y leche el sábado y cuando se bajó del bus frente a una empresa piñera, en Pital de San Carlos, los dos fueron atropellados por el chofer de un carro en una recta. En ese momento ellos iban para la casa.

“Un carro los atropelló, esa es una recta y la calle muy amplia, no entendemos cómo el carro no los vio, porque eso fue lo que dijo el señor, yo creo que tal vez pudo ser exceso de velocidad, mi sobrinito falleció de inmediato y mi hermana quedó bien malita, es todo lo que sabemos, yo me di cuenta porque una de mis hermanas, somos cuatro, me llamó para avisarme, y desde ese momento hemos corrido con todo”, dijo.

En cuanto al conductor del carro involucrado en el hecho, cuya identidad no se dio a conocer, este se quedó en el sitio del accidente y fue dejado en libertad luego de ser identificado por las autoridades judiciales.

La mamá tiene lesiones bien severas. (Edgar Chinchilla, corresponsal)

“Mi hermana sí recuerda todo lo que ocurrió en el accidente, estamos muy preocupados por las fracturas en la columna y las piernas, yo me la voy a traer para mi casa porque así voy a cuidarla y atenderla. Ahora ella me necesita más que nunca, porque es mamá soltera”, dijo Sonia.

Los familiares del bebé estaban muy ilusionados porque el pasado 5 de marzo el pequeño Nicolás cumplió un añito y el 3 de marzo cumplió su hermanita por lo que tenían planeado que apenas la tía se sintiera un poquito mejor le iban a hacer una fiestita a los dos, pero esa ilusión se quedó atesorada en sus corazones.

“No le puedo explicar lo duro que es esto que estamos viviendo, la tristeza y el dolor, para todos, pero más para mi hermana porque ella era la mamá y ahora deberá enfrentar muchas cosas, estamos muy agradecidos con el apoyo de las personas y sus mensajes de cariño y solidaridad para nosotros. La verdad han sido muy buenos”, dijo Sonia.

La familia necesita ayuda para terminar de pagar algunos de los gastos funerarios, así que si usted desea ayudarlos puede hacerlo al Sinpe móvil 8372-1999 a nombre de Sonia Cruz.