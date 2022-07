Familiar de víctimas de masacre en Guanacaste dice que gatilleros se equivocaron de familia

Por este hecho la Fuerza Pública detuvo a dos sospechosos de apellidos López Bolívar (24 años) y Rojas Valverde (21), quienes estaban escondidos en unos apartamentos. (Ministerio de Seguridad Pública)

La masacre ocurrida en Santa Cruz de Guanacaste, donde fueron asesinados cuatro hombres y una mujer, podría dar un giro inesperado, pues hay una versión que señala que los responsables del atroz crimen se habrían equivocado de familia.

Esta versión ha tomado fuerza en las últimas horas a raíz de las declaraciones dadas por un familiar de las víctimas, quien dijo que estas apenas tenían una semana de estar viviendo en la casa donde ocurrieron los hechos y que llegaron desde Nicaragua en busca de trabajo.

Se trata de Oniel Rayo Cardoza, quien explicó lo sucedido al medio regional Guana Noticias.

“Nosotros todos somos nicaragüenses, vivíamos ocho personas en esa vivienda, esta casa nos gustó y apenas teníamos una semana de estar en este lugar, antes vivíamos en Villarreal y decidimos cambiarnos”, dijo a Guana Noticias.

A los sospechosos les decomisaron estas armas.

Según Rayo, los gatilleros se habrían equivocado de familia, pues llegaron a buscar a unas personas que antes vivían en esa vivienda.

“Agarraron a toda mi familia, en apariencia nos confundieron, porque en estas casas antes vivía una gente que supuestamente andaban en asuntos de drogas, pero al final me mataron a mi mamá, dos hermanos, un primo, un cuñado y un primo que está herido, esto es una situación dura para todos, ahí están todos tirados en el suelo, pobre mi madre, me siento muy mal, no sé qué hacer”, dijo Rayo.

Por este hecho la Fuerza Pública detuvo a dos sospechosos de apellidos López Bolívar (24 años) y Rojas Valverde (21), quienes estaban escondidos en unos apartamentos.

Dentro de ese lugar, específicamente debajo de una cama, la Policía encontró un fusil de asalto AR-15, una pistola .40 y un revólver calibre 38 milímetros.