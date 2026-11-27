El Ministerio Público dio a conocer la captura de un nuevo “narco invisible” que sería extraditado a Estados Unidos, país donde es solicitado como sospechoso de presuntos delitos relacionados con narcotráfico.

Se trata de un costarricense apellidado Barrantes Villalobos, alias “Caballos”, quien fue detenido este jueves como parte de la segunda fase de extradiciones coordinada entre el Ministerio Público, el OIJ y la DEA.

Trascendió que Barrantes sería un conocido criador de caballos, de ahí su apodo.

“El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó la detención de un nuevo costarricense, quien es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas. Según la acusación, se le atribuye la fabricación y distribución de cocaína con el propósito de importarla a territorio estadounidense”.

El fiscal general destacó que esta detención forma parte de los esfuerzos conjuntos que se desarrollan en el marco de la puesta en marcha de la segunda fase de extradiciones, como parte de una estrategia de cooperación internacional orientada a evitar que personas requeridas por la justicia de otros países utilicen el territorio costarricense como refugio frente a sus responsabilidades penales.

Alias Caballos fue detenido este jueves. (Fiscalía/Alias Caballos fue detenido este jueves.)

“Esta captura es resultado de una coordinación conjunta con la DEA, con la que compartimos objetivos comunes en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. Seguimos avanzando en la segunda fase de extradiciones, mediante un trabajo articulado que busca que quienes son requeridos por la justicia enfrenten los procesos penales correspondientes”, señaló Díaz.

Barrantes permanecerá detenido provisionalmente hasta que se desarrolle el proceso de la eventual extradición.

Este es el segundo “narco invisible” que es detenido por las autoridades costarricenses a solicitud de los Estados Unidos; el primero fue el chino-tico Guobin Tam Zhang.

Este término es usado para presuntos criminales relacionados con actividades de narcotráfico internacional que tratan de mantener un perfil bajo o discreto para no ser objetivo de las autoridades.