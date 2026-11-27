El famoso criador de caballos apellidado Barrantes, conocido por el alias Caballos, quien sería extraditado a Estados Unidos, es vinculado con una de las organizaciones narco más peligrosas y crueles del mundo.

Así lo dio a conocer Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien indicó que Barrantes estaría relacionado directamente con el Cartel de Sinaloa y que la investigación en su contra inició hace aproximadamente dos años.

“Esta investigación tiene que ver con tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales. Básicamente la coordinación era con estructuras mexicanas para el traslado de droga desde Colombia y Ecuador hacia Costa Rica para el almacenaje y posteriormente el reenvío hacia Guatemala y México, tiene que ver directamente con el Cartel de Sinaloa, de acuerdo con los contactos y coordinaciones que hemos hecho”.

La propieda de alias Caballos, en Grecia, fue allanada este viernes. (Alonso Tenorio)

En el Caso Haras, como fue bautizada la investigación por el nombre de la caballeriza del sospechoso, se tenía como objetivo la captura de Barrantes, debido a que existía un factor de riesgo que podía llegar a complicar el proceso en su contra.

“En esta oportunidad estamos deteniendo solo a un hombre de apellidos Barrantes Villalobos, muy conocido en el mundo ecuestre por ser un criador de caballos criollos costarricenses, de muy alto perfil y con un costo económico muy alto.

“Tomamos la decisión de detener a este cabecilla en este momento, más allá de la estructura —la cual vamos a seguir trabajando—, porque había algún riesgo de que se fuera del país y que fuera difícil localizarlo posteriormente; entonces, en conjunto con la Fiscalía y la DEA, decidimos detenerlo para extraditarlo por tráfico internacional de drogas, pues lo están requiriendo los tribunales federales de Texas para lo correspondiente”.

En el allanamiento realizado en la propiedad de Barrantes, en San Luis de Grecia, las autoridades han encontrado entre 30 y 40 caballos de lujo, que podrían tener un valor de entre ¢30 y ¢50 millones cada uno, por lo que se podría hablar de más de $3 millones solo en los ejemplares.