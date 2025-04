Famoso cuidacarros limonense no entiende por qué joven ciclista le pegó tras atropellarlo

Rogelio Stampp Walters atropellado tiene mucho dolor (cortesia/cortesía)

Don Rogelio Stampp Walters es el señor al que un joven atropelló en Limón y luego lo pateó en la cabeza, unas imágenes que han llenado de indignación a muchas personas.

El afectado asegura que no logra entender por qué le tuvo que pegar tras haberlo atropellado.

Él ya fue dado de alta del hospital y se encuentra al cuidado de dos de sus sobrinas que lo están apoyando y cuidando en la casa de ellas en Los Cocos, pues, están muy indignadas por lo que ocurrió.

Don Rogelio es un querido cuidacarros que se ha ganado el corazón de los vecinos del Caribe porque aparece en los videos del comerciante Jean Liu, en Tiktok, quien tiene más de 756 mil seguidores.

Este viernes, luego de semejante agresión, el señor se encontraba con muchísimo dolor en la cabeza por el fuerte golpe que recibió.

“No me siento muy bien. El dolor en la cabeza me tiene mal, la nuca me duele mucho, mucho. Imagínense que no pude ni dormir bien anoche, la parte de la nuca es lo que más me duele, porque aparentemente caí encima de ella”, dijo el señor.

Don Rogelio asegura que él pensó que le iba a dar tiempo de cruzar la calle, pero el joven más bien aceleró y fue cuando sintió que lo abrazó con la manivela y se quedó tirado en la calle.

El cuidacarros entró en shock y asegura que quedó inconsciente, pues, él no sintió la patada en la cabeza que el hombre se fue a pegarle.

“Él se me paró en la cabeza, eso dice la gente, por eso creo que tengo tanto dolor, yo no sé por qué él hizo eso, si yo no me meto con nadie, no hago problemas, la verdad no sé por qué hizo eso”, dijo el señor.

Un hombre que viajaba en moto atropelló a un señor y luego lo agredió (Cortesía/Cortesía)

“Eso es lo que me tiene un poquito consternado, ¿qué hice para que me hiciera él algo así? Para que me pegara sin razón“, añadió.

El afectado va a tener que estar en reposo y cuidarse por varios días para que poco a poco se desinflame, en la pierna también sufrió una lesión por el atropello, pero por dicha no es de gravedad.

Don Rogelio ha recibido mucho apoyo de la gente, de su amado Caribe, que está indignada, él se siente agradecido de ver que muchas personas se han solidarizado por lo que le pasó.

“Necesito recuperarme bien para volver a salir en los videos (Tiktok) porque ahorita me siento muy mal con estos dolores”, dijo.

Las sobrinas tienen bien chineado al afectado y aseguran que están dispuestas a escuchar al sospechoso de la agresión, porque ellas quieren saber por qué actuó así.

“En el video uno esperaba que él (conductor) caminara, pero para preguntarle a mi tío cómo estaba, no para agredirlo”, dijo Nancy Bryan Stampp, sobrina.

Don Rogelio es famoso por los videos de Tiktok que graba con Jean Liu (tiktok/Cortesia)

La familia está respaldando al señor y ya dieron parte a las autoridades judiciales para que se investigue lo ocurrido y den con el responsable.

Sin embargo, el caso tomó un giro la tarde de este viernes cuando la madre del sospechoso lo llevó al OIJ para qué se entregara, se trata de un joven de 16 años, estudiante de colegio.

El OIJ confirmó que el menor se entregó a las 3 de la tarde y que fue puesto a la orden de la Fiscalía por los delitos de agresión y lesiones culposas.

Incluso, en un video que circula en redes sociales se ve la moto del joven que fue quemada.

“Así quedó la bichita para que no siga jugando de loco con los adultos mayores” dice la persona que grabó el video.

Bicimoto involucrada en atropello y agresión a señor en Limón fue quemada

La agresión de don Rogelio se dio a conocer por un video que circula en redes sociales. La situación ocurrió el jueves a las 12:16 p.m., según la hora y fecha de la grabación, en el centro de Limón. En las tomas se observa a un señor que va saliendo con unas compras en la mano y va a cruzar la calle.

La bicimoto viene rápido y el conductor sin casco, al señor le falta poco para cruzar cuando lo embisten y cae horrible en la calle.

El conductor pierde el control, cae de la bicimoto mientras esta sigue y él va dando vueltas por la calle.

Como si nada, el joven se levanta con el bulto que trae puesto, le grita al señor y de inmediato lo ve que se está quejando y lo golpea en la cabeza. Luego se va en dirección a su bicimoto sin importarle cómo estaba el señor.

Y en ese momento, otras personas que están cerca, le reclaman y pareciera que el joven se pone a buscar pleito, por lo que no le dicen nada más.

Luego, el sospechoso juntó la moto y se fue.