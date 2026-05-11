Fatal choque entre una motocicleta y un tráiler dejó un fallecido y una mujer luchando por su vida este domingo

El accidente ocurrió sobre la Ruta 2 en Cartago (Foto con fines ilustrativos) (Cruz Roja)

Un violento accidente de tránsito entre un tráiler y una motocicleta dejó una persona fallecida y una mujer herida la noche de este domingo en San Nicolás de Cartago.

Emergencia ocurrió en ruta 2

La Cruz Roja Costarricense confirmó que la emergencia fue reportada a las 7:21 p.m. en el sector de Alto de Ochomogo, sobre la ruta 2, específicamente un kilómetro al oeste del plantel de Recope.

Según la información brindada por la Benemérita, se trató de una colisión entre un tráiler y una motocicleta, pero se desconoce que provocó el choque.

Producto del fuerte impacto, un hombre falleció en el lugar del accidente. Además, una mujer fue trasladada en condición delicada al Hospital Max Peralta.

Preliminarmente, la paciente tendría entre 25 y 30 años.

Autopista colapsada

El incidente provocó un caos vial en la zona y, según reportes preliminares, la autopista se mantiene colapsada debido a las labores de atención de la emergencia y el levantamiento del cuerpo.

De momento no han trascendido las identidades de las víctimas ni las circunstancias exactas que provocaron el choque.

Las autoridades se mantienen en el sitio realizando las diligencias correspondientes.