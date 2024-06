Fe salvó a Dj de quedar atrapado dentro de bar que fue destruido por deslizamiento

El bar La Taberna quedó destruido. (Cortesía)

La fe del Dj Harold Tencio Masis lo salvó de quedar en medio de una tragedia, pues la decisión de ir a una misa que se extendió más de la cuenta evitó que él estuviera dentro de un bar en Zarcero que este domingo fue destruido por completo por un gran deslizamiento.

Así lo contó Tencio a La Teja, asegurando que aún está sorprendido por lo que ocurrió la tarde de este domingo en el bar La Taberna, donde él suele trabajar las noches del fin de semana.

El Dj contó que este domingo salió con su esposa para disfrutar de unas fiestas que se realizan en Zarcero, ahí se comieron unos tamales y después de eso tenía planeado irse directamente para el bar, para terminar de montar el equipo de sonido que usaría en horas de la noche.

“Cuando yo iba para allá (al bar) decidimos irnos para la iglesia, pero resulta que el asunto se alargó en la iglesia y estando ahí un señor que realmente no conozco llegó y me dijo: ‘Dios tiene cosas grandes para usted’, me dijo que tuviera fe y que todo iba a salir bien, yo solo me quedé viéndolo y pensando qué iba a pasar”, recordó.

Llamada le puso la piel de gallina

Las palabras de ese misterioso señor tomaron sentido en cuestión de 10 minutos, pues Harold recibió una llamada que terminó por ponerle la piel de gallina.

“Pasaron como 10 minutos y en eso me entró una llamada de mi cuñado, que trabaja en la Cruz Roja, y me dijo, ‘le voy a poner a Mainor (dueño del bar)’, y él me dijo: ‘no venga, el bar quedó destrozado, se vino el terraplén, mejor no venga’, imagínese cómo me sentí, porque el equipo de audio que había en el bar era mío”.

Harold Tencio debía estar en el bar cuando ocurrió el deslizamiento.

Lo peor de esa situación es que dos mujeres que trabajaban en el bar quedaron atrapadas por el deslizamiento. Afortunadamente, tras una labor de tres horas, personal del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja lograron rescatarlas en buenas condiciones.

Mainor Miranda, administrador del bar, también resultó afectado en uno de sus brazos, según contó Tencio.

Logró rescatar el equipo de sonido

Harold se sintió impotente ante lo que había pasado y no le quedó otra que regresar a su casa. Estando ahí varios amigos suyos de la Cruz Roja le enviaron fotos de su equipo, el cual no se encontraba en malas condiciones.

“Agarré energía y me fui para el bar. Llegué como a las 8:30 p. m. y desde ayer (domingo) estoy acá, hemos sacado el equipo a poquitos, lo último que faltaba ya lo saqué, porque estaba prensado por el techo del local”.

Según el Dj, el deslizamiento destruyó el bar, pero solo empujó la tarima donde estaba su equipo, por eso este no sufrió tanto daño. Lo que más afectado está es el generador de corriente, porque le cayó una viga del techo.

“Aquí nunca habían ocurrido un deslizamiento, menos ahí cerca del bar, pero la lluvia fue demasiado fuerte, como de mediodía a cinco de la tarde fue fortísimo, con tormenta eléctrica y todo”, detalló.

Dos mujeres quedaron atrapadas debido al deslizamiento. (Cortesía)

Muchachas atrapadas regresaron al bar

En cuanto al dueño del bar, Tencio dijo que escuchó que le van a tener que operar una mano, mientras que las mujeres que estuvieron atrapadas regresaron al bar horas después para tratar de recuperar algunas de sus pertenencias.

“Las que estuvieron atrapadas me comentaron que cayó como un rayo, luego escucharon un estruendo y en eso una de las muchachas se le tiró a la otra y ya ahí no tuvieron opción de correr ni nada, por eso quedaron atrapadas”, contó.

Tencio dice que en el bar también ocurrió otro milagro minutos antes de que cayera el deslizamiento, pues señaló que al momento del incidente no había clientes, las últimas personas tenían escasos diez minutos de haber salido.