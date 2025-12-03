Femicidio de Nadia Peraza ya fue elevado a juicio tras audiencia marcada por ausencia del imputado

El Juzgado Penal de Heredia elevó a juicio el expediente por el femicidio de Nadia Peraza, en el que figura como imputado Jeremy Mauricio Buzano Paisano.

La decisión se tomó este martes, al concluir la audiencia preliminar.

Sin embargo, la sesión estuvo marcada por un hecho que generó molestia entre los presentes: Buzano no se presentó.

Según explicó su abogado, Francisco Herrera, el imputado no acudió porque “se encuentra desorientado”, aunque no amplió detalles sobre su estado. Además, señaló que su representado no ha recibido la atención médica y las valoraciones necesarias, lo que —según dijo— ha afectado su participación en el proceso.

A pesar de ello, Herrera sostuvo que podía representarlo sin necesidad de que estuviera presente, posición que causó malestar en la familia de la víctima y en su representante legal.

El caso de Nadia Peraza irá a juicio. Foto: OIJ. (Meghan Fonseca Guzmán)

Familia rechazó cualquier intento de negociación

El abogado de la familia de Nadia, Joseph Rivera, reiteró que no permitirán ninguna vía abreviada, ni acuerdo que reduzca la eventual condena.

Buzano afronta cargos por femicidio, estafa informática y suplantación de identidad. De acuerdo con la investigación, tras la desaparición de Nadia entre febrero y abril de 2024, el imputado habría utilizado el teléfono y las tarjetas bancarias de la joven para realizar compras y hacerse pasar por ella ante familiares y conocidos.

Los restos de Nadia fueron hallados en dos puntos de Heredia: un refrigerador y un cafetal, hallazgos que conmocionaron al país. Su identidad fue confirmada por el OIJ el 16 de mayo de 2024.

Se espera que en las próximas semanas se informe la fecha para ir a juicio.