Fentanilo: la peligrosa droga zombi nos acecha, ya se han presentado casos

La droga Zombie provoca muertes todos los días en Estados Unidos. (Shutterstock)

La droga zombi acecha Costa Rica y ya no solo se han dado decomisos de esta, sino que se han atendido casos de intoxicaciones por su consumo.

Esta droga se llama fentanilo, pero debido al estado en que quedan las personas que la consumen, es que le llaman la droga zombi.

En Estados Unidos se ha vuelto un dolor de cabeza para las autoridades de salud, y no es para menos, ya que el año pasado murieron en este país 110.000 consumidores de drogas ilegales y se afirma que la mayoría de los decesos fue causado por opioides sintéticos como el fentanilo.

La doctora Alejandra Umaña del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) asegura que el fentanilo es un opioide que se considera 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.

Ella asegura que se usa para casos de pacientes con mucho dolor debido al cáncer y que en Costa Rica no son de fácil acceso.

En el mercado negro se encuentra mezclada con otras sustancias. (Shutterstock)

Lamentablemente, en nuestro país se sabe que se consigue fentanilo de producción ilegal y lo más peligroso es que no se sabe con qué lo mezclan.

¿Pero qué tan peligrosa puede ser la droga zombi?

“Las alertas están encendidas porque en Estados Unidos día a día mueren muchas personas, se sabe de algunas que se han intoxicado, que sufren adicción, también se han decomisado pastillas en allanamientos que son para otros tipos de droga”, dijo un funcionario de la Dirección de Seguridad e Inteligencia (DIS), quien no puede revelar su identidad.

La fuente asegura que judicialmente hay investigaciones en algunos centros médicos, porque son los que manejan el fentanilo en el país.

El IAFA ha atendido pocos casos, pero en su mayoría están relacionados al sistema de salud.

“Como dicen, estamos en pañales, pero hay gente detrás de esto para que no nos agarren desprevenidos, el asunto es cómo llegan las drogas y que los delincuentes buscan producirlas”, dijo.

Afortunadamente, en el país todavía no hay información de que haya laboratorios produciéndola, por lo que llega es de manera ilegal proveniente de otros países y normalmente revuelta con otras sustancias.

Potencia letal

En La Teja buscamos a Manuel Wiessel, enfermero y experto en adicciones para que nos contara un poco más sobre esta potente droga.

“El fentanilo afecta tanto al cerebro que provoca la muerte en menos de 15 a 20 minutos. Para que se dé una idea, una sola puntita del lápiz impregnada puede representar la posibilidad de matar a una persona. Esta se vende en el mercado negro, y solo la Caja tiene autorización de usarla”, dijo el experto.

Wiessel asegura que las pastillas que entran por Nicaragua vienen mezcladas y pueden matar a una persona, porque muchas veces creen que están tomando otra cosa.

Esta droga tiene una gran cantidad de dopamina (un neurotransmisor ligado al placer y que juega un papel clave en las adicciones).

“Por ejemplo, un orgasmo produce una cantidad de dopamina que da placer. Depende de cómo se mezcle, el fentanilo puede provocar 300 orgasmos en 30 minutos, imagínese el impacto que se da, puede ocurrir una parálisis de todos los músculos del tórax y no va a poder respirar, el cuerpo se pone morado, no le llega el oxígeno que corresponde y a la persona se le ponen las pupilas grandes, le dan vómitos”, dijo.

En Estados Unidos se han dado casos de personas que se lo inyectaron y la muerte es inmediata.

“Si la persona no se muere queda en un estado de excitación exagerada, de euforia, locura muy amplia, no tiene capacidad para moverse bien mientras camina, está totalmente envenenada, está a punto de un infarto cerebral y si no se muere, camina como un borracho, con un sueño muy intenso como caminando dormida, como un sonámbulo”, explicó don Manuel para explicar por qué le dicen la droga zombi.

Incluso, puede pensar que está viendo “bichos” debido a la alteración en su cerebro.

El fentanilo deja a las personas que sobreviven como un zombi. (Shutterstock)

En Tamarindo

Don Manuel asegura que tiene conocimiento de que se han registrado varios casos en Tamarindo, en Guanacaste, donde se han atendido a personas que vienen desde México o Estados Unidos.

La duda de muchos es por qué si tiene todos esos efectos, se la suministran a personas con cáncer, con dolores intensos o neuropáticos, pero el enfermero explica que la dosis que se usa es la adecuada. Además, el cuerpo, por así decirlo, bloquea todos los efectos adversos y genera endorfinas que neutralizan el dolor.

Explicó que en Estados Unidos crearon un aparato que se mete en la nariz para evitar que la persona que está intoxicada por la droga zombi muera.

Wiessel advierte que a largo plazo la situación podría ser muy preocupante en el país, por causa del fentanilo.

En el 2021, la CCSS empezó una investigación interna por un supuesto faltante de fentanilo, luego de que el presidente del Salvador Nayib Búkele contó que Costa Rica le pidió 10 mil dosis con urgencia para atender a pacientes. Judicialmente también hay investigaciones relacionadas a ese faltante en varios hospitales.