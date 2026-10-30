Feroz incendio en ingenio CATSA deja dos hospitalizados y además un motociclista fallecido

Un incendio ocurrido la tarde de este viernes en las instalaciones del ingenio CATSA, en Guardia de Liberia, Guanacaste, dejó un fallecido y dos personas trasladadas a un centro médico.

La víctima mortal fue un motociclista que chocó contra una unidad del Benemérito Cuerpo de Bomberos que se dirigía a atender la emergencia.

Según la Cruz Roja, el reporte del incendio ingresó al 9-1-1 por lo que desplazaron tres ambulancias y un vehículo de operaciones hasta el sitio.

Un incendio en el ingenio CATSA terminó con un fallecido y dos heridos (cortesía/Cortesía)

Los cruzrojistas atendieron a dos afectados: uno fue trasladado en condición crítica y el otro en categoría urgente.

Producto del choque entre el camión extintor y la moto, el conductor del vehículo liviano sufrió heridas de gravedad y falleció poco después.

“En ruta al incidente, una motocicleta impactó el cisterna de frente, lo cual provocó que la motocicleta se incendiara.Nuestro personal de inmediato inició el apoyo hacia el paciente y la extinción del fuego que afectaba tanto la motocicleta como el cisterna.

Lamentablemente, producto del impacto, el motociclista perdió la vida.Estamos en el lugar brindando todo el apoyo a la familia", informó Bomberos

Incendio en ingenio CATSA deja dos heridos

Los equipos de la Cruz Roja se mantenían en el sitio apoyando las labores de Bomberos y atendiendo a otras personas que presentaban afectaciones por inhalación de humo.