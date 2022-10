Fiscal afirma que exentrenador de Yokasta Valle cumplió una condena por abuso sexual en el 2008

Una condena de ocho años por abuso sexual contra menores fue mencionada por el fiscal Mario Andrés Castro en las conclusiones del juicio contra el exentrenador de boxeo Marco Delgado Picado.

Trascendió que esta sentencia fue hace 14 años es decir en el 2008, en apariencia, la dictaron en Desamparados; sin embargo este detalle no fue confirmado, ya que no trascendieron más detalles; algunas versiones no oficiales señalaron que para ese momento Delgado no contó con defensor y que incluso por buen comportamiento salió antes de cumplir la sentencia.

Esto trascendió este lunes en la sala 5 del Tribunal Penal de Pavas, donde se lleva este debate desde el 31 de agosto anterior.

Marco Delgado Picado ha contado con el apoyo de sus familiares quienes han llegado al debate. Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)

Los jueces Roger Solís Corea, Freddy Calderón y Krissia Quirós Villalobos señalaron que el próximo jueves 6 de octubre terminarán de escuchar las conclusiones de los abogados Rafael Gairaud y Vivian Quesada defensores de Marco Delgado y luego darán la sentencia.

Delgado fue detenido el jueves 23 de setiembre del 2021 y está en prisión preventiva desde entonces.

Fiscalía pidió 85 años de prisión

El fiscal pidió 85 años de prisión; sin embargo, por las reglas del concurso material está pena quedaría readecuada a 21 años de prisión.

El representante se llevó dos horas en sus conclusiones, desde las 10 a.m. hasta el mediodía del lunes.

En las conclusiones, el Fiscal pidió la absolutoria de tres de los 21 delitos que pesan sobre Delgado porque no lograron obtener pruebas ni en los testimonios de las supuestas víctimas lo detallaron.

Este próximo sábado se le vence la prórroga de prisión preventiva, el Ministerio Público pidió que se la extendieran por seis meses más.

Rafael Gairaud uno de los defensores de Marco Delgado le entregó a los jueces fotografías del gimnasio donde supuestamente ocurrieron los ataques. Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)

Quería ser como Yokasta Valle

Ronald Víquez Solís, abogado de una de las tres supuestas víctimas de abuso sexual del entrenador de boxeo Marco Delgado Picado, también dio sus conclusiones en el juicio y pidió 24 años de prisión para el acusado.

Además que se le inhabilite para ejercer como entrenador de boxeo.

Las víctimas habrían sufrido estos hechos siendo menores de edad, por lo que se protege sus identidades.

Víquez pidió ocho años por cada supuesto abuso sexual, que en apariencia sufrió su defendida en el 2019 y 2020, para un total de 24 años de cárcel.

“Quería surgir (dijo ella) en el deporte del boxeo, quería seguir los pasos de Yokasta Valle, tenía para ese entonces 10, 11 años de edad”, señaló Víquez.

Sostuvo que su representada era una niña en plena formación física y mental que volvió, en apariencia, a ser víctima en el 2020 al darle otro masaje y tocarle las partes íntimas.

El tercer abuso habría ocurrido también en el 2020, cuando los papás ya no llevaban a la jovencita a los entrenamientos y en apariencia Marco Delgado se ofrecía a llevar a las alumnas.

La víctima dejó de entrenar en el 2021 porque se sentía muy incómoda.

“No le contó nada a sus padres porque tenía miedo que no le creyeran, porque era el entrenador de Yokasta Valle y quería ser como Yokasta, surgir como ella, la meta era ser profesional e importante y por estos hechos surge una afectación sicológica severa, se alejó de los padres, entró en depresión y bajó los estudios y necesitó ayuda sicológica”, explicó el abogado.

Marco Delgado junto a la boxeadora nacional Yokasta Valle. Fotografías: Juan Diego Villarreal

La abogada Martha Benavides Rodriguez, representante de esta misma víctima pidió ¢15 millones por daño moral y ¢5 millones por daño material, más el pago de las costas procesales debido a los daños causados para la joven.

Insisten en su inocencia

Rafael Gairaud, defensor de Delgado comenzó con sus conclusiones, no obstante no dio tiempo que las terminara, las seguirá este jueves.

Detalló que en un principio a su defendido le imputaron 41 delitos por abuso sexual, pero a la hora del juicio señalaron que solo eran 20, además expresó hubo denunciantes que no llegaron a declarar.

Afirmó que Delgado tuvo un accidente en carro en marzo del 2019 y lo acusan de haber cometido los delitos en el 2020 en el gimnasio y en ese mismo vehículo, sin embargo el defensor señala que hasta diciembre del 2021 ese carro estuvo en el taller por los daños del accidente; supuestamente hay contradicción.

Agregó que las denunciantes dicen que los ataques sexuales ocurrieron en mayo del 2020, bajo la promesa de ser llevadas a Juegos Nacionales, pero sostuvo que desde el 31 de marzo del 2020 hubo una circular de que los juegos quedaban suspendidos por la Pandemia.

Concluyó señalando que para esa misma fecha hubo cierre o reducción de aforo de gimnasios, tiempo en el que señalan que ocurrieron parte de los supuestos ataques.