Fiscal Carlo Díaz habla sobre la histórica extradición de Celso Gamboa

Carlo Díaz, general fiscal de la República, celebró este viernes la extradición del exmagistrado Celso Gamboa y de Edwin López, alias Pecho de Rata, asegurando que esto marca un hito en la historia del país y en la lucha contra el narcotráfico.

Hace pocos momentos ellos fueron serán sacados del país en aeronaves de la DEA con rumbo a los Estados Unidos.

“Este viernes se materializa la primera extradición de ciudadanos costarricenses a solicitud del gobierno de los Estados Unidos, lo cual marca un hito trascendental en la lucha contra el tráfico internacional de drogas”, indicó el fiscal.

El Fiscal General Carlo Díaz destacó que se trata de algo histórico para el país. (Jose Cordero/José Cordero)

De acuerdo con Díaz, desde hace muchos años se logró identificar cómo personas nacionales y naturalizadas vinculadas al narcotráfico internacional utilizaban nuestra nacionalidad como un mecanismo para evadir a la justicia internacional, en virtud de que existía una imposibilidad constitucional de extraditar costarricenses.

Sin embargo, todo esto cambió con la reforma constitucional a la ley de extradición que se realizó en mayo del 2025, la cual ahora permite que costarricenses sean extraditados por delitos de narcotráfico y terrorismo.

“Hoy Costa Rica envía un mensaje claro y contundente: Nadie podrá utilizar nuestra nacionalidad como escudo para evadir la justicia”.