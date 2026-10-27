La fiscal María de los Ángeles Ramírez leyó este martes la acusación contra los imputados por el asesinato de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón, de 32 años, y Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33, cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa en el sótano del bar Dude’s, en Heredia.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre la noche del 6 de febrero y la madrugada del 7 de febrero de 2025, cuando los primos llegaron al establecimiento donde se produjo una discusión entre varias personas.

Fiscal revela que primos asesinados en bar en Heredia fueron encerrados y uno estaba dormido cuando lo atacaron (Rafael Pa/Rafael Pacheco)

La acusación sostiene que Jean Franco Segura Gómez habría ideado un plan junto con otro de los imputados, de apellido Palacios García, para acabar con la vida de los dos hombres e impedir que escaparan.

“Como parte de ese plan, habrían cerrado la cortina que permitía el ingreso y la salida del bar”, dijo la Fiscal

Los ofendidos se encontraban bajo los efectos del alcohol cuando, según la fiscal, varios imputados llegaron al establecimiento y ejecutaron las acciones que presuntamente habían acordado.

La Fiscalía sostiene que Segura Gómez golpeó con sus manos a Jorge, quien cayó al suelo. En ese momento, otro de los sospechosos, de apellido Bravo, habría atacado con un arma blanca a Carlos, quien estaba dormido con la cabeza recostada en la barra y lo hirió en el cuello.

Una vez que ambos estaban en el suelo, los sospechosos presuntamente continuaron agrediéndolos en varias ocasiones.

La acusación también señala que se utilizó un extintor para golpear a las víctimas.

Según la Fiscalía, después de la agresión el imputado de apellido Rivera registró a los primos y les quitó teléfonos celulares y dinero, que posteriormente se habrían repartido entre varios de los involucrados.

La acusación también describe acciones para eliminar rastros del crimen. Entre ellas, presuntamente vaciaron un extintor dentro del establecimiento para alterar la escena.

Además, dos personas se habrían ofrecido a desaparecer el vehículo Honda, propiedad de Carlos Alberto. Según la Fiscalía, uno de los imputados solicitó un galón para conseguir combustible; posteriormente, los imputados habrían comprado gasolina en las cercanías de una estación de servicio en Alajuela y quemado el automóvil.

La Fiscalía sostiene que alrededor de las 5 a. m. del 7 de febrero, uno de los sospechosos ayudó a los demás a ocultar los cuerpos. Según la acusación, los metieron en un congelador del bar y permanecieron allí mientras se preparaba el lugar donde serían enterrados.

Posteriormente, un testigo de apellido Delgado habría excavado una fosa en la que los cuerpos fueron sepultados. Él fue contratado para hacer el hueco sin saber el verdadero fin. Los imputados también habrían limpiado el establecimiento para evitar levantar sospechas, ayudados por dos de ellos que se sometieron a un juicio abreviado.

Los informes forenses citados en la acusación señalan que Carlos Alberto presentaba 76 heridas por arma blanca, mientras que Jorge tenía cuatro heridas y diversos traumatismos.

Fiscal revela que primos asesinados en bar en Heredia fueron encerrados y uno estaba dormido cuando lo atacaron (Rafael Pa/Rafael Pacheco)

Los familiares reportaron la desaparición de los primos. El 12 de febrero de 2025, agentes del Organismo de Investigación Judicial localizaron los cuerpos en el sótano del establecimiento.

La Fiscalía atribuye a los acusados dos delitos de homicidio calificado y hurto agravado, mientras que el delito de favorecimiento real se atribuye específicamente a uno de los imputados de apellido de Guzmán que continúa en el proceso ordinario.

Licenciado en Criminalística

Jean Franco Segura Gómez, dueño del bar Dude’s, e imputado por el asesinato de los primos reveló durante el interrogatorio ante los jueces que es licenciado en criminalística

Aunque al inicio del juicio decidió no declarar, al responder las preguntas de los jueces, aseguró que trabajaba en el bar, negocio que, según indicó, le generaba ganancias mensuales de hasta ₡4 millones.

Segura Gómez también manifestó que padece esquizofrenia y y personalidad disociativa, se quejó de que desde hace aproximadamente un mes no recibe el tratamiento que necesita mientras permanece en prisión.

El imputado figura entre los acusados del doble homicidio ocurrido en febrero de 2025, cuando los cuerpos de los primos fueron encontrados enterrados en una fosa en el sótano del bar