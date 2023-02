Fiscala cuestionó al esposo de Bodaan si conocía de las lesiones de la doctora antes de la autopsia

La fiscal Grettel Rosales le cuestionó al esposo del empresario holandés Bodaan si sabía de las lesiones que sufrió la doctora María Luisa Cedeño Quesada antes de que saliera la autopsia.

El marido de Bodaan, Yadder Danilo Obando, de 33 años, le aseguró que no; no obstante, la Fiscal le insistió si había conversado con un hombre de nombre Alex Murillo con quien supuestamente habría hablado por WhatsApp con él sobre el homicidio de la doctora Cedeño.

“Yo hablé con mucha gente, era un tema bomba, todo el mundo me escribía”, señaló Yadder.

Rosales le preguntó a Yadder si con esta persona de nombre Alex Murillo él le dijo que la víctima estuvo tomando vino y cervezas con la persona culpable.

“No recuerdo eso, pero quizás era parte de lo que se decía en ese momento, todo estaba reciente, todo se especulaba”, señaló.

Ante esta situación, la fiscal le preguntó: “don Danilo, ¿usted conoció en detalle las lesiones que sufrió la víctima?... ¿para el 21 de julio del 2020, a las 21:20 horas usted conocía el detalle de las lesiones que presentaba el cuerpo de la víctima?”.

A lo que él respondió: “Recuerdo que eran lo que se hablaba ahí, que la habían golpeado, pero a profundidad haber visto, no”, señaló el testigo.

El Ministerio Público también le cuestionó si el 21 de julio del 2020 Yadder le había dicho a un doctor anestesiólogo, de nombre Igor Stevanovic, si a la víctima le habían fracturado el cuello.

“En una conversación que tuvimos por teléfono él me preguntó cosas y básicamente conversamos sobre eso, pero no recuerdo con exactitud si le dije eso o no, pero era lo que se decía y lo que yo estaba enterado que salía en los medios”, manifestó Yadder.

Yadder Danilo Obando, esposo del empresario Bodaan no recordó haber dado detalles del crimen de María Luisa Cedeño Quesada. Foto: La Teja

También le cuestionaron si a este doctor le indicó que tenía chupetes en el cuerpo y si además había sido violada vaginal y analmente, el testigo también le contestó que tampoco recuerda haberlo dicho.

La fiscal también le consultó si la madrugada del 20 de julio del 2020 él le envió un mensaje a Herrera Martínez, pero nuevamente dijo que no lo recordaba.

El cuerpo de María Luisa Cedeño fue hallado el 20 de julio del 2020 en la habitación 3 del hotel La Mansión Inn en Manuel Antonio de Quepos.

Esposo de Bodaan dice que nunca se separó de él la noche que mataron a María Luisa Cedeño

La autopsia de la doctora Cedeño salió mucho después.

Yadder Danilo terminó con su testimonio este miércoles a las 4:40 p. m.