Fiscalía acusa a 11 personas por el homicidio de dos primos en bar de Heredia

La Fiscalía Adjunta de Heredia presentó una acusación formal y solicitó la apertura a juicio contra 11 personas vinculadas con el asesinato de dos primos, ocurrido el 7 de febrero del 2025 en el bar Dudes, en Heredia.

Las víctimas fueron identificadas como Jorge Barboza Abarca y Carlos Alberto Barboza Chacón.

Según el Ministerio Público, a ocho de los imputados —de apellidos Segura Gómez, Rodríguez Pastrán, Bravo Díaz, Rodríguez Rivera, Díaz Álvarez, Palacios García, Serna Villamil y Herrera Sandí— se les atribuyen dos delitos de homicidio calificado.

Además, otras tres personas enfrentarían cargos por el delito de favorecimiento real, el cual se configura cuando existe colaboración para ocultar los rastros de un delito.

En este caso, la Fiscalía señala a Segura Gómez, hermano de uno de los sospechosos de los homicidios, así como a Guzmán Arias y Potosme Téllez.

Del total de imputados, cinco permanecen en prisión preventiva como medida cautelar: Segura Gómez, Rodríguez Pastrán, Rodríguez Rivera, Díaz Álvarez y Bravo Díaz. Los demás enfrentan el proceso penal bajo otras medidas.

Como parte de la investigación, la Fiscalía dirigió una serie de operativos que incluyeron cuatro allanamientos el 14 de febrero del 2025, una semana después de los hechos, y otros ocho allanamientos el 3 de marzo.

Ahora, el Juzgado Penal de Heredia deberá programar una audiencia preliminar para determinar si el caso se eleva a juicio.