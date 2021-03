“Entonces ese señor me comentó que le dijera a más gente de donde yo vivo, para poderlos bendecir, que yo me convirtiera en un centro de acopio. Me dijo que se les pedían ¢13 mil, porque eran ¢10 mil del diario, ¢2500 del transporte de Aserrí a Hatillo, y ¢500 para gastos, porque yo tenía que llenar unas boletas con cada familia, pedir cédula de todos los que vivían en la casa, hasta de los menores, además tenía que comprar un talonario para darle un recibo a cada familia que me pagaba y ponerles un sello de la asociación”, contó.