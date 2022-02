Fiscalía perdió video de la supuesta agresión de un policía contra un aficionado saprissista

Marcos Andrés Hidalgo Morales, de 35 años, asegura que sufre de frecuentes dolores de cabeza luego de una fuerte golpiza que, al parecer, le dio un policía de la Fuerza Pública.

Y seguramente ese suplicio aumentó al enterarse que la Fiscalía de Pavas perdió el video en el que se veía la supuesta la agresión, el cual era una de las evidencias más importantes de la investigación.

Hidalgo se enteró de la desaparición de los videos en diciembre anterior, cuando estaban en una audiencia en la que se determinaría si elevaban el caso a juicio.

El hecho ocurrió el 10 de noviembre del 2013, cerca del estadio Nacional, en un clásico entre Saprissa y Alajuela.

Marcos Andrés Hidalgo Morales no volvió a los estadios luego de la golpiza. Foto: Cortesía Marcos Andrés Hidalgo

Él recibió cinco puntas por dentro y once por fuera en su cabeza (del lado de la ceja derecha), agregó que incluso fue examinado por un médico forense.

“Los golpes fueron en la frente, cerca de los ojos, mi vista se vio comprometida. Si yo hubiese hecho algo, ellos (los policías) me golpean, me arrestan y me hacen el procedimiento que tienen que hacer, pero, ¿por qué me golpearon y me dejaron ahí tirado solo?”, cuenta el ofendido al decir que los uniformados solo le hicieron el daño.

Mencionó que espera que en unos meses no lleguen y le digan que el caso prescribió por culpa de la irresponsabilidad de alguna persona.

“Ya han pasado nueve años de estar en esto, no me resuelven nada, hace unos años primero me mandaron el caso a archivo por un problema en el expediente, pero lo apelé para que lo siguieran investigando y ahora que lo abrieron la prueba no está”, expresó el demandante.

Sostuvo que no sabe por qué lo golpearon cuando apenas el partido iba a comenzar. Él es seguidor de Saprissa, desde el 2013 no regresó a los estadios y teme cuando ve a un montón de policías caminar hacia él.

“Solo recuerdo que en ese momento venían los de la Liga tirando piedras, yo andaba con un amigo y una amiga y comenzamos a correr para retirarnos del lugar y eso fue lo que pasó, después de ahí nada más sé que me golpearon”.

Marcos Andrés Hidalgo Morales cuenta que su hijo Kilian, junto a su otra hija y esposa son los que lo ayudan a soportar este duro proceso. Foto: Cortesía Marcos Andrés Hidalgo

Un aficionado manudo lo ayudó y hasta le puso una camisa en la cabeza, luego lo examinaron en el hospital San Juan de Dios.

Concluyó diciendo que de él dependen dos niños, Kathleen y Kilian, y su esposa, Keylin Paola Peña, quienes lo ven sufrir por los constantes dolores.

Aceptan error

Por su parte, la Fiscalía de Pavas confirmó que el disco con el video no aparece.

“Efectivamente, la audiencia fue suspendida mientras se ubicaba un disco con parte de la evidencia incorporada al expediente; sin embargo, el mismo no fue ubicado y por esa razón la Fiscalía comunicó los hechos de manera inmediata a la Unidad de Inspección Fiscal, a efectos de que se realice una investigación administrativa y determinen posibles responsabilidades.

“Al existir otros elementos de prueba importantes para sostener el caso y demostrar los hechos acusados ante un eventual juicio, el proceso penal puede continuar, pese al lamentable extravío. En virtud de ello, el despacho está a la espera de la reprogramación de la audiencia preliminar, en la que solicitará la apertura de juicio”, explicaron en un correo electrónico.

A Marcos le hicieron cinco puntadas por dentro y once por fuera. Foto: Cortesía Marcos Andrés Hidalgo

Indignados

Rodrigo Araya, abogado del golpeado, dijo que es indignante que desapareciera la prueba y señaló que esperan una investigación interna en el Ministerio Público.

“Nos informan por parte de la fiscalía de Pavas que esta evidencia no fue localizada y que se encuentra extraviada, en otras palabras, que perdieron la evidencia, los videos en donde se hacía constar el hecho ilícito que hemos acusado.

“Estamos indignados porque este tipo de situaciones no se pueden repetir, no se pueden dar, vamos a acudir a la Corte de Justicia por la confianza que existe de que todo va a estar siempre bien resguardo”, señaló.

Concluyó diciendo que esperan que la audiencia preliminar sea pronto porque saben del supuesto interés de parte de la Procuraduría General de la República de ver si se llega a una conciliación, pues en este caso figuran como demandados el oficial de apellido Jiménez, la Fuerza Pública y el director de la Policía.