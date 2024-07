Fiscalía trabaja en dos causas por supuestos delitos sexuales contra Jeikel Venegas

Jeikell Venegas, jugador del Club Sports Cartaginés.

El jugador Jeikel Venegas es sospechoso de dos causas judiciales por aparentes delitos sexuales.

Así lo confirmó el Ministerio Público a La Teja, incluso en uno de los casos la Fiscalía está lista para presentar la acusación y solicitar la apertura a juicio.

“En respuesta a su consulta, la Unidad de Género de Cartago informó que registra las siguientes causas en contra de la persona de apellidos Venegas McCarthy. Expediente 22-000079-1360-PE: remitido al Juzgado Penal con acusación y solicitud de apertura a juicio, por el aparente delito de abuso sexual, en perjuicio de una persona menor de edad”, detalló la oficina de prensa del Ministerio Público por medio de un correo electrónico.

Añadió: “Expediente 23-001459-0058-PE: en investigación por un aparente delito de violación”. Al parecer, en este último caso la investigación sería por una causa contra una persona mayor de edad, aunque esta todavía está en curso para determinar si hubo o no delito.

En el caso que sí está listo para ir audiencia aún no hay detalles por parte de las autoridades, ya que el proceso es privado para proteger a la supuesta víctima, quien sería, aparentemente, menor de edad.

Ante dicha denuncia, el jugador había negado los cargos y aseguró sentirse tranquilo porque alegó que era falsa.

Para poner en contexto, una persona que sea hallada culpable de abuso sexual contra una menor de edad se expone a una pena de tres a ocho años de cárcel, mientras que quien es castigado por el delito de violación, las penas van desde los 10 y hasta los 16 años.

En los últimos días el jugador del Cartaginés ha estado en el ojo del huracán porque se filtraron dos videos íntimos suyos dentro del estadio Fello Meza y usando el uniforme del equipo.

Wilberth Montenegro, abogado del juagdor, aseguró a La Teja que el video que se filtró es viejo, de hace dos años, aunque el jugador sale con el uniforme nuevo.

La Fiscalía de Cartago tiene dos expedientes contra el jugador.

El club, por su parte, está investigando lo ocurrido y por eso Venegas no jugó el miércoles contra San Carlos.

Al parecer, Jeikel demandará a la persona que difundió los videos.

El jugador pidió disculpas al club, a los socios y a los aficionados brumosos.

“Como ser humano cometí un error y como ser humano también me enfrento hoy ante ustedes y me hago responsable ante la situación.

“Agradezco a las personas que me han apoyado y pido empatía a las personas que han puesto comentarios sin conocer verdaderamente la sucedido. Como aclaré en el video (que acompaña a este texto), este fue publicado hace dos años aproximadamente y me falló una persona que estuvo en mi vida en ese tiempo. Me disculpo con la institución y con ustedes, mi intención no fue dañar la imagen del Cartaginés y tampoco exponerme de esa manera”, explicó.

La Teja consultó al abogado de Jeikel sobre su posición ante las dos denuncias por supuestos delitos sexuales, pero nos respondió en un mensaje de WhatsApp que no podía referirse al tema.

Este miércoles 24 de julio La Teja había conversado con Montenegro a raíz del tema de los videos íntimos de Jeikel y aprovechamos para consultarle por las causas que tiene el jugador por aparentes delitos sexuales y esto fue lo que nos respondió ese día su abogado.

-¿Entiendo que hay otras acusaciones penales contra él por temas de abusos, ¿cómo está eso?

No hay nada. Hubo un asunto ahí, pero se solucionó. Lo que pasa es que las víctimas piden confidencialidad pero hace rato se cerró el caso.

-¿Entonces no tiene ninguna causa legal pendiente?

La que tenía anteriormente se cerró.

Veterano

Venegas llegó al fútbol de la primera división cuando debutó con Pérez Zeledón en el 2014, después estuvo en Carmelita por un tiempito y regresó a PZ. Desde el 2020 juega con el Cartaginés.

