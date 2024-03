Fisioterapeuta que falleció en choque contra un tren se despidió de la manera más bonita de su mamá

Un abrazo acompañado de estas palabras: “mamita te amo mucho”, fue como la fisioterapeuta Melissa Álvarez Lizano, de 41 años, se despidió para siempre de su mamá, Vanessa Lizano, de 57 años.

Melissa falleció en un aparatoso choque de un carro contra el tren, al mediodía de este sábado 16 de marzo, en Mercedes Sur de Heredia, específicamente a un costado del camposanto La Piedad.

Doña Vanessa le dijo a La Teja que el viernes fue el último día que vio a su hija, incluso la ayudó a hacer unos mandados al traerle unos medicamentos y como era su costumbre, siempre se daban un gran abrazo.

El viernes, ambas se vieron, cuando Melissa llegó a la casa de su abuelita materna, en Heredia, de donde también Melissa era vecina; y allí estaba doña Vanessa cuidando a su mamá.

“Yo había hecho una sopita, me dijo que nos diéramos una vuelta y nos fuimos al parque de Heredia, le dimos vuelta a un perro que ella andaba. Ella pasaba pendiente de mí y me gustaba mucho complacerla, entonces me cambié”, dijo la mamá.

Melissa también le decía a su mamá que no quería que ella le faltara nunca.

“Ella me decía: ‘mami qué voy a hacer si algún día usted me falta, mami, yo no quiero llegar a enterrarla a usted, quiero morirme yo primero’, siempre le decía que no dijera eso, nosotras siempre nos abrazábamos, ella me agarraba y me abrazaba durísimo y me decía: ‘mamita te amo muchísimo’ y yo le respondía: mi chiquita yo te amo también”, expresar en vida esas palabras son una gran recompensa para esta madre.

Pese al dolor de esta mamá, ella agradece que siempre expresaron el gran amor que se tenían.

Melissa era la hija mayor de doña Vanessa, quien tiene otro hijo, de 28 años y Melissa decía que era su muñeco, pues lo quería mucho, se llevaban 13 años de diferencia y fue quien ayudó a chinearlo desde siempre.

Vanessa Lizano, de 57 años y su hija Melissa Álvarez Lizano, de 41 años, eran muy unidas y siempre se expresaron amor. Foto: tomada de FB

Pacientes agradecidos

Melissa también vivió pendiente de sus pacientes, los atendió con mucho amor.

“Ella tuvo un inicio difícil como fisioterapeuta, pero salió adelante al esforzarse y surgió hasta que llegó la época en la que le estaba yendo muy bien. Ella se dio a querer y se preocupaba por sus pacientes.

Ella me decía: ‘mami, vea me llegó tal paciente, voy a ver qué hago por él, está un poquito complicado’ y con el tiempo me decía: ‘mami ya camina, ya camina’, así como con otros casos.

“Le estaba yendo muy bien gracias a Dios, ya se daba sus placeres de irse a pasear, tenía sus animalitos que le encantaban porque nunca pudo tener hijos, tenía unos gatitos y eran sus ojos”, manifestó la mamá.

Muchos de esos pacientes se acercaron a dar el pésame, no creían lo que había pasado.

“Vinieron cantidades de pacientes y conocidos, que tenían hasta ocho años de conocerla y no podían creer lo que pasó, mi hija como profesional fue muy esforzada y estuvo pendiente con todo”, manifestó la mamá.

Melissa Álvarez Lizano, de 41 años, viajaba en el asiento del acompañante de un carro cuando ocurrió la tragedia. Foto Yamba Radio.

Melissa salió el sábado a hacer unos mandados, que justamente necesitaba para su consultorio, pero cuando regresaba ocurrió la fatalidad. Ella viajaba en el asiento del acompañante de un carro. La mamá afirma no saber quién era la persona que la acompañaba, trascendió que viajaba con un servicio de plataformas.

“No me han podido dar información al respecto, no estoy segura (se refiere a si se trataba de un servicio de plataformas) esto sigue en proceso de investigación y me dijeron que no me van a dar detalles”, señaló.

Melissa fue velada este domingo en la tarde y a las 10 a.m., de este lunes la despidieron en la parroquia La Inmaculada de Heredia.