“Fisting”, el doloroso fetiche sexual que le habrían practicado a María Luisa Cedeño

En el celular de Miranda Izquierdo fueron encontrados cientos de video e imágenes con contenido pornográfico explícito. (Lilly Arce Robles.)

Una analista criminal forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de apellido Núñez, encontró cientos de videos e imágenes con contenido pornográfico explícito en el celular de un hombre apellidos Miranda Izquierdo, quien es uno de los acusados por el homicidio de la doctora María Luisa Cedeño.

Más allá del fuerte contenido sexual encontrado en el dispositivo de Miranda, lo que más llamó la atención de la parte acusadora es que varios de esos videos podrían tener algún tipo de relación con las lesiones que Cedeño sufrió en sus partes íntimas.

“Parte de las lesiones que la doctora Cedeño tenía, de alguna manera guardan alguna relación con lo que hemos observado”, señaló Alfonso Ruiz, abogado de la familia de la doctora.

Suspenden juicio por homicidio de María Luisa Cedeño por estado de salud de bailarín nicaragüense

Esto se debe a que anteriormente un especialista de la escena del crimen del OIJ declaró durante el juicio que Cedeño presentaba lesiones severas en sus partes íntimas que, al parecer, fueron causadas al introducirle un brazo a la fuerza.

Coincidentemente, la perito que declaró este jueves en el juicio explicó que en algunos de los videos encontrados en el celular de Miranda se observa una especie de fetiche conocido como “Fisting”, que consiste en la introducción del puño o parte del brazo en la vagina o ano.

Por su parte, Erick Gatgens, abogado de Miranda, dijo que esto no se trata de un juicio moral y que su defendido no debe ser cuestionado por el contenido de su celular, pues este no prueba que Miranda haya participado en el homicidio de la anestesióloga.

Además de Miranda, en el juicio por la muerte de Cedeño figuran como acusados un empresario de apellido Bodaan y un bailarín nicaragüense de apellido Herrera.