Foto enviada a chat de WhatsApp reveló dolorosa tragedia para una familia

Daniel tenía mes y medio de haber empezado a trabajar para el ICE. Foto cortesía.

Por medio de una fotografía enviada a un chat de WhatsApp fue como una familia de Guanacaste se dio cuenta de la terrible tragedia que le acababa de ocurrir a uno de sus seres queridos que, lamentablemente, falleció.

Dicha foto fue la que reveló lo que le había sucedido a Daniel López Vega, de 29 años, quien murió la noche de este jueves luego de que se estrellara en la motocicleta que conducía contra un poste del tendido eléctrico.

En el aparatoso accidente también resultó herido Guillermo Álvarez Vega, de 49 años, quien es un primo de Daniel y que viajaba junto a él en la moto.

“Yo me di cuenta porque mi hermana me llamó y me dijo lo que había pasado, porque mi cuñado lo vio (el accidente) en un grupo, él vio la foto, que estaba tomada de largo, y cuando él la acercó de una vez reconoció que era Daniel y su moto”, dijo a La Teja Yorjani Vega Ferreto, hermano de Daniel.

De acuerdo con la versión brindada por las autoridades, el mortal accidente ocurrió a eso de las 7:20 p. m. de este jueves, cuando los primos viajaban en motocicleta por el sector de Guayabal de Bagaces. Según Yorjani, ambos se dirigían hacia sus casa, en la comunidad de Guayabo.

“Ellos se salieron de la vía como 100 metros antes, se fueron sobre la ronda y pegaron contra un poste de luz que había ahí, ya ellos se dirigían para la casa, tal vez les faltaban unos seis kilómetros para llegar a la casa, en Guayabo”, contó Vega.

Guillermo sobrevivió al accidente, pero se encuentra muy delicado. Foto cortesía.

Los seres queridos de Guillermo indicaron que él sobrevivió al choque, pero sufrió heridas de gravedad, por lo que fue llevado en condición muy delicada al hospital Enrique Baltodano Briceño, en Liberia, donde permanece internado.

Regresaban de pescar

Yorjani contó que cuando ocurrió el accidente en el que su hermano perdió la vida, Daniel y su primo regresaban de pasar un bonito rato juntos en una actividad que los apasionaba a ambos.

“Ellos andaban compartiendo una tarde de pesca en la represa Los Negros, porque era algo que ellos disfrutaban mucho”, agregó.

En cuanto a su hermano, Vega dijo que este estaba muy contento pues hace mes y medio empezó a trabajar en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como operario de construcción. También recordó que la última vez que vio a Daniel fue la noche del miércoles, cuando él pasó a su casa a conversar.

“Lo vamos a recordar como una persona demasiado especial, muy amoroso con todos, con sus sobrinos, era un muchacho muy especial”, dijo Vega.

La familia de Daniel necesita de mucha ayuda para darle el último adiós que él se merece, por lo que si usted desea colaborar con ellos puede hacer por medio de Sinpe Móvil al teléfono 8698-8875, a nombre de Yorjani Vega Ferreto.