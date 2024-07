Fotos reflejan el devastador paso de las lluvias por Desamparados

Los vecinos lucharon para sacar el agua de sus viviendas.Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

En Jardines Desamparados el río Cucubres se desbordo y se inundaron varias casas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Los bomberos ayudaron a más de 50 personas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Doña Rosa Carmona, es vecina de Desamparados y su mayor deseo es poder irse a vivir a una casa que no se le inunde, este martes ella fue una de las afectadas por los aguaceros.

“Llevo como tres años en que no hay invierno en que el río no se desborde y yo termine con todo dañado, ya me siento cansada, es que no le puedo explicar, es por necesidad, yo estaba contenta porque le dije a mis amigas que este mes y el pasado me había ido bien, y ahora tengo que empezar por ver qué se salvó y qué se dañó, el agua subió bastante, la gente en redes sociales dice vea se les volvió a inundar a los mismos”, dijo la afectada.

Los cuerpos de socorro atendieron múltiples emergencias por inundaciones en Desamparados y Aserrí la tarde de este martes.

Según el reporte de Bomberos, ayudaron a más de 50 personas que estaban atrapadas en diferentes lugares por el nivel del agua que subió mucho.

Varias viviendas se vieron afectadas en Desamparados por las lluvias. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

A los vecinos de Desamparados el año pasado las lluvias también los castigaron. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Las viviendas se llenaron de agua y barro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Las emergencias se dieron en Alfonso Trece en Aserrí donde se desbordó una quebrada y provocó que varias viviendas se inundarán.

“Fueron minutos y toda la calle estaba inundada. En la casa se metió el agua pero no mucho, nosotros siempre sufrimos con las inundaciones porque no han sabido qué hacerle al río para evitar que el agua se venga hasta las viviendas, hicimos un muro que frena un poco pero siempre se nos metió”, dijo Grace Cubero, afectada.

Además, en las cercanías de Calle Fallas en Desamparados también los bomberos están rescatando a varias personas. Esa misma situación ocurrió en las cercanías de la pulpería Los Colochos en Los Guido.

También hubo reportes en San Rafael de Arriba.

“En barrio El Jardín en Desamparados, hubo casas abnegadas por la salida de agua del cauce del río, se realizaron rescates a ambos lados del puente, entre ellos adultos mayores y una mujer embarazada de 34 años que tuvo una crisis de ansiedad”, dijo el bombero Óscar Guillén.

Los personeros de la Municipalidad de Desamparados llegaron a limpiar el desastre. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Además, se reportan algunas viviendas afectadas debido a que se les metió considerablemente el agua. Al menos 15 viviendas tendrán que ser revisadas por la CNE.

En Desamparados y algunas zonas de San José se reportan fuertes aguaceros desde la 1 de la tarde.

En Nicoya, Guanacaste, las autoridades también rescataron a nueve personas de sus viviendas por inundaciones cerca del Hospital de Nicoya.

La CNE indicó que atendieron 41 emergencias por inundación.

Varias personas fueron ayudadas por los socorristas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Principalmente en el cantón de Desamparados, ocasionados por el colapso del alcantarillado. Asimismo, se reporta el desbordamiento en el río Cucubres. El Comité Municipal de Emergencia de Desamparados se encuentra activo y brindando la atención necesaria a los eventos que se presentan”, dijo la CNE.

El huracán Berly se encuentra a 1.500 kilómetros de Limón y afectará el país de forma indirecta.

“Aunque Beryl no se espera que tenga influencia directa sobre el territorio nacional, su trayectoria por el centro del Mar Caribe estará influyendo en el posicionamiento y actividad de la Zona de Convergencia Intertropical y, de esta manera, afectará indirectamente el tiempo sobre Costa Rica. Se anticipa un aumento de la nubosidad en la mayor parte del país desde tempranas horas del día (miércoles), así como un reforzamiento de las lluvias típicas de la época en la vertiente del Pacífico, Valle Central y sectores montañosos del Caribe y la Zona Norte”, indicó el IMN.