Una serie de fotografías muestran la impresionante propiedad del famoso criador de caballos que sería extraditado a Estados Unidos, la cual fue allanada la mañana de este viernes por agentes del OIJ.

Se trata de un hombre apellidado Barrantes Villalobos, alias Caballos, quien fue capturado este jueves por agentes judiciales en Grecia, Alajuela, cuando viajaba en un lujoso pick up.

La lujosa propiedad incluso cuenta con una piscina. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Allanamiento a propiedad del extraditable alias Caballos, en Grecia. Foto Alonso Tenorio.)

De acuerdo con el fiscal general, Carlo Díaz, alias Caballos es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

“Según la acusación, se le atribuye la fabricación y distribución de cocaína con el propósito de importarla a territorio estadounidense”, indicó la Fiscalía.

Allanamiento propiedad del extraditable alias Caballos, en Grecia. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

En las imágenes se observa que la propiedad, ubicada en San Luis de Grecia, cuenta con varias caballerizas, pues aquí también se encuentra el criadero del sospechoso, denominado HARAS EBV.

Al fondo de la propiedad se alcanza a ver una piscina. Se habla de que Barrantes sería propietario de más de 100 caballos y yeguas, varios de estos valorados en millones de colones. También se aprecia un lujoso vehículo.

Allanamiento propiedad del extraditable alias Caballos, en Grecia. (Alonso Tenorio)

La propiedad fue allanada a eso de las 6 a.m. y para el ingreso se contó con la colaboración de los operadores del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT). El objetivo del allanamiento sería el decomiso de documentos y evidencias de importancia para el caso.

Se habla de que Caballos tendría más de 100 equinos valorados en varios millones de colones. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Según el Registro Nacional, Barrantes forma parte de dos sociedades: una de ellas es la Asociación de Criadores del Caballo Costarricense de Paso (Ascacopa) y otra de nombre Desarrollos Globales Ponderoso S.R.L., que estaría vinculada con la venta de autos.

De acuerdo con las autoridades, alias Caballos es considerado un “narco invisible”, que es como se cataloga a personas que estarían ligadas al negocio del narcotráfico, pero que mantienen un perfil bajo y se presentan como empresarios.