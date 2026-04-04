Fuego en hotel de zona turística en Costa Rica desata emergencia y moviliza a cuerpos de rescate

Un incendio moviliza a esta hora a los Bomberos hasta Guapinol de Parrita, Puntarenas, específicamente al hotel Linda Vista Bonita.

De acuerdo con el reporte preliminar, unidades se encuentran en ruta para atender la emergencia, luego de que se alertara sobre fuego en las instalaciones del hotel.

La emergencia es atendida en el hotel Linda Vista Bonita. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Por el momento no se tienen detalles sobre personas afectadas ni sobre la magnitud del incendio, mientras los equipos trabajan para controlar la situación.

Las autoridades se mantienen en el sitio recabando información sobre las causas del siniestro.