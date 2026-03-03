Sucesos

¡Fuego en la frontera! Incendio consume conocida tienda en Paso Canoas

Bomberos de Costa Rica atienden gran incendio en Party House de Paso Canoas

Por Silvia Coto

Un incendio estructural se registró este lunes en el sector comercial de Paso Canoas de lado panameño.

Bomberos ticos atendieron un gran incendio de una tienda en la frontera de lado panameño
Bomberos ticos atendieron un gran incendio de una tienda en la frontera de lado panameño (Cortesía/cortesía)

Según información preliminar, el fuego afecta el negocio Party House, una conocida tienda de artículos para fiestas ubicada frente al Cine Tico.

Pese a que el establecimiento se encuentra en territorio panameño, la emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que se desplazaron al sitio para controlar las llamas y evitar que el incendio se propague a otros locales comerciales cercanos.

Testigos indicaron que, en un primer momento, varias personas intentaron sofocar el fuego utilizando extintores; no obstante, la intensidad de las llamas obligó a solicitar apoyo especializado.

De momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro.

