Fuego le arrebató casita a jovencita de 13 años que lucha contra cáncer de colón

Incendio en Matina (cortesía)

La pequeña Génesis, de 13 años, y su familia están muy tristes, porque el fuego le arrebató su casa y, además, acabó con lo que le quedaba de su tratamiento.

Su papá, don Jendell Mendoza Granados, nos contó que a eso de las 9 de la noche, él su esposa Vanessa Cambronero y sus dos hijos Génesis y Emanuel, de 11 años, ya estaban acostados. Ellos son vecinos del proyecto Porvenir en Ramal 7 en Matina.

“Los vecinos nos agarraron el portón a patadas, ellos se dieron cuenta de que la casa se estaba quemando y desesperados corrieron para ayudarnos a salir. Yo solo tuve tiempo de buscar a mis hijos y a mi esposa y apenas salimos a tiempo. Todo se quemó, pude sacar el cilindro de gas por miedo a una explosión, pero de las cosas de nosotros y los niños no logramos rescatar nada”, dijo el afectado.

Incendio en Matina

Don Jendell contó que su casa quedó en cenizas, mientras que a su vecina se le quemaron los sillones y la pantalla de televisión.

Una amiga de la familia les permitió pasar la noche a los cuatro en la casa de ella y para ello les consiguieron unas colchonetas para dormir.

“Al parecer, fue un corto circuito; el fuego se fue desde el medidor hasta los cables y por eso se quemó la casa. Nosotros habíamos notado que algo pasaba porque cuando una vecina conectaba la refri se disparaban los breakers. Pusimos la queja por la falla y nos dijeron que debíamos poner la queja en el Bahvi, pero no nos dieron pelota”, dijo Mendoza.

Doña Vanessa nos contó que lo que más les preocupa es que, desde el 2020, su hija Génesis tiene cáncer de colón y usa una colonostomia, pues está en tratamiento en el Hospital Nacional de Niños.

La casita quedó en cenizas. Foto: Cortesía. (Cortes)

“Génesis tiene muchos cuidados especiales, ella debe estar en un lugar muy limpio para que no se complique su estado de salud. Ahorita estamos donde está señora que nos está ayudando con mucho amor, pero no sabemos después qué vamos a hacer.

“Además del cáncer ella tiene la presión alta, convulsiona y tiene un huesito en la espalda que está a punto de quebrarse; son muchas cosas, el tratamiento y las bolsitas se le quemaron y ahora no sabemos qué hacer, porque nos dijeron en el Hospital de Niños que tenemos que ir hasta allá y no tenemos ni un colón, hasta las cédulas se quemaron”, dijo.

Ella asegura que les toca ir al hospital en bus y, a veces, por ver el estado de su hija los conductores no la quieren llevar porque les da miedo que se ponga malita en el viaje.

“No nos dan ambulancia para ir al hospital porque mi hija camina. Es una lucha diaria y vea cuando no es una cosa es otra, ahorita no puedo irme a San José, no tengo como”, dijo.

Doña Vanessa se gana la vida vendiendo empanadas, pan, queques y pizza que ella misma prepara, pero durante el incendio se le quemó todo, hasta lo que tenía para cocinar su productos. Mientras que su esposo trabaja haciendo reparaciones en los lugares que lo llamen, porque a los dos les toca correr con las citas de Génesis y les ha costado encontrar un trabajo fijo.

Si usted desea ayudarlos puede contactarlos al 7273-4463 a nombre de Vanessa Cambronero. Ese número tiene Sinpe móvil, ellos necesitan ropita, comida, y hasta dinero para poder venir a San José con la niña.