Fuerte accidente de tránsito colapsa dos carriles en San Sebastián

El Cuerpo de Bomberos atiende un fuerte accidente de tránsito en San José, exactamente en San Sebastián.

La emergencia se dio 400 metros al este de la rotonda de San Sebastián, en dirección hacia el parque de La Paz.

El accidente en San Sebastián ha provocado caos vial. (Bomberos/Cortesía)

De acuerdo con el reporte preliminar, dos carriles se encuentran colapsados. Además, se registran daños en la pared divisora de la vía y la fractura de un poste del alumbrado público.

En la alerta inicial, se indicó a los bomberos que uno de los vehículos involucrados presentaba salida de humo.

Las autoridades trabajan en el sitio con una unidad extintora, una unidad paramédica y dos motocicletas de primera respuesta.

*Noticia en desarrollo.