Sucesos

Fuerte accidente de tránsito colapsa dos carriles en San Sebastián

Bomberos atienden la emergencia, que se dio 400 metros al este de la rotonda de San Sebastián

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Por Silvia Coto

El Cuerpo de Bomberos atiende un fuerte accidente de tránsito en San José, exactamente en San Sebastián.

La emergencia se dio 400 metros al este de la rotonda de San Sebastián, en dirección hacia el parque de La Paz.

Accidente en San Sebastián
El accidente en San Sebastián ha provocado caos vial. (Bomberos/Cortesía)

De acuerdo con el reporte preliminar, dos carriles se encuentran colapsados. Además, se registran daños en la pared divisora de la vía y la fractura de un poste del alumbrado público.

En la alerta inicial, se indicó a los bomberos que uno de los vehículos involucrados presentaba salida de humo.

Las autoridades trabajan en el sitio con una unidad extintora, una unidad paramédica y dos motocicletas de primera respuesta.

*Noticia en desarrollo.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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