Fuerte choque dejó cinco personas heridas, entre ellas dos menores de edad

Violento accidente dejó cinco personas heridas (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

Un fuerte choque durante la tarde de este domingo dejó cinco personas heridas, entre ellas dos menores de edad.

El grave accidente se registró la tarde de este sábado en Santa Rosa, Río Nuevo, Pérez Zeledón, donde, en circunstancias que no están claras, una motocicleta y un carro colisionaron, dejando como saldo cinco personas heridas, entre ellas dos menores de los cuales se desconoce la edad.

La alerta ingresó al sistema 9-1-1 y, de inmediato, se despacharon al sitio dos unidades de soporte básico de la Cruz Roja Costarricense.

En el lugar atendieron a cinco pacientes, de los cuales tres eran adultos y dos menores. Según los reportes, dos de los heridos estaban en condición crítica, mientras que los otros tres fueron catalogados en condición urgente.

Todos los afectados fueron trasladados al Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón, para recibir atención médica.