Fuerte regaño a funcionarios de La Reforma por no llevar a un reo a una cita médica

La Sala Constitucional le dio un jalón de orejas a los funcionarios del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero (La Reforma), en San Rafael de Alajuela, por no llevar a una cita médica a un privado de libertad.

Esta situación se dio porque un privado de libertad interpuso un recurso de amparo tras perder una cita de neumología en el hospital San Rafael de Alajuela el 10 de mayo anterior.

“Se le ordena a las autoridades del centro penal recurrido abstenerse de volver a incurrir en los hechos que dieron lugar a la estimatoria del presente recurso. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se les impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado”, señalaron.

Las autoridades deberán cumplir con llevar a los privados de libertad a sus citas médicas. Foto: Archivo (Francisco Barrantes/ Corresponsal)

El recurso fue interpuesto desde el 6 de abril pasado contra el Ministerio de Justicia y Paz. En este se detallaba que el 1º de marzo de 2020 le hicieron rayos X en el hospital Max Peralta y determinaron la presencia de un nódulo en el pulmón izquierdo.

A este se le dio seguimiento en el servicio de Radiología del hospital San Rafael de Alajuela, donde le dijeron que el nódulo era de 4 milímetros, le mandaron un tratamiento para limpiar el pulmón por seis meses. Además, le programaron una cita para marzo de 2022, pero esta fue la que perdió.