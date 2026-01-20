Fuerte sismo de San José registra dos réplicas

La red Sismológica Nacional informó en sus redes sociales que dos sismos ubicados en San José se dieron luego del primer socollón que alarmó a más de uno.

Estos ocurrieron a las 5:38 p. m. de este lunes 19 de enero, treinta y dos minutos después del primero que quedó registrado a las 5:06 p. m.

El primer movimiento telúrico lo registraron de 4,5 con su epicentro a un kilómetro al este de San Juan de Tibás; mientras que los otros dos fueron de 3 grados, con un profundidad de 4 kilómetros, un kilómetro al este de Cinco Esquinas de Tibás.

También otro con una magnitud de 2,8 grados, a la misma hora, un kilómetro al norte de San José.

Sismo en un punto histórico

El fuerte sismo que alarmó a los vecinos de la Gran Área Metropolitana la tarde de este lunes 19 de enero ocurrió a las 5:06 p. m. y tuvo su epicentro en un punto histórico del centro de San José, según el Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Costa Rica (Ovsicori), el socollón se originó debajo del Museo Nacional, una zona altamente transitada de la capital.

El temblor fue percibido con claridad en distintos sectores de la GAM, lo que generó alarma entre la población; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas heridas ni daños materiales de consideración.

Red Sismológica Nacional afirma que es de 4,5 grados (ULISES RUIZ/AFP)

Con una profundidad de 3 kilómetros y con una magnitud de 4,1.

Lo cierto del caso es que los vecinos de la Gran Área Metropolitana percibieron este sismo como muy fuerte, que sacudió y alarmó por varios minutos.

Reporte sismo de lunes 19 de enero 2026, según la Red Sismológica Nacional (Redes/Facebook)

El movimiento fue percibido en Alajuela, Belén de Heredia, San Francisco de Dos Ríos y Cartago.

No se reportan daños, según confirma la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Especialistas explicaron que este tipo de sismos son frecuentes en el Valle Central debido a la actividad de fallas locales, por lo que reiteraron el llamado a la población a mantener la calma y aplicar las medidas básicas de seguridad ante eventos sísmicos.

Las autoridades recordaron la importancia de contar con un plan familiar de emergencia y mantenerse informados únicamente por medio de fuentes oficiales.