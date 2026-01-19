Fuerte sismo sacude el Valle Central (con razón en Tibás se sintió tan fuerte)

Un fuerte sismo alarmó a los vecinos de la Gran Área Metropolitana la tarde de este lunes 19 de enero, a las 5:06 p.m.
El Observatorio Sismológico y Vulcanólogico de Costa Rica (Ovsicori) señaló que de manera preliminar el epicentro fue en San José y este fue de 4.1 grados.
Con una profundidad de 5 kilómetros.
La Red Sismológica Nacional señala que fue de 4.5 grados, con una profundidad de 6 kilómetros,el epicentro fue un kilómetro al este de San Juan de Tibás.
El movimiento fue percibido en Alajuela, Belén de Heredia, San Francisco de Dos Ríos y Cartago.
No se reportan daños, según confirma la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).