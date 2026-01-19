Sucesos

Fuerte sismo sacude el Valle Central (con razón en Tibás se sintió tan fuerte)

Red Sismológica Nacional afirma que es de 4,5 grados

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un fuerte sismo alarmó a los vecinos de la Gran Área Metropolitana la tarde de este lunes 19 de enero, a las 5:06 p.m.

El Observatorio Sismológico y Vulcanólogico de Costa Rica (Ovsicori) señaló que de manera preliminar el epicentro fue en San José y este fue de 4.1 grados.

Habitantes de la capital reaccionan ante la activación de la alerta sísmica por un nuevo sismo en México.
Red Sismológica Nacional afirma que es de 4,5 grados (ULISES RUIZ/AFP)

Con una profundidad de 5 kilómetros.

La Red Sismológica Nacional señala que fue de 4.5 grados, con una profundidad de 6 kilómetros,el epicentro fue un kilómetro al este de San Juan de Tibás.

Reporte sismo de lunes 19 de enero 2026, según la Red Sismológica Nacional
Reporte sismo de lunes 19 de enero 2026, según la Red Sismológica Nacional (Redes/Facebook)

El movimiento fue percibido en Alajuela, Belén de Heredia, San Francisco de Dos Ríos y Cartago.

No se reportan daños, según confirma la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
sismotemblor
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.