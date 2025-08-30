Sucesos

Fuerte sismo sacudió al país la mañana de este sábado

Varias personas reportaron que el temblor fue corto, pero se sintió con fuerza

Por Adrián Galeano Calvo

La mañana de este sábado inició más movida de la cuenta para muchos, esto a consecuencia de un fuerte sismo que ocurrió hace pocos minutos.

De acuerdo con el reporte preliminar del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), el socollón se registró a las 8:30 a.m., y tuvo una magnitud de 3,5 grados.

En cuanto a su epicentro, este fue ubicado a 1,2 kilómetros al noreste de Alto del Carmen de La Unión, en Cartago.

Se espera que en los próximos minutos el Ovsicori brinde un reporte más preciso.

Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
El epicentro fue ubicado 1,2 kilómetros al noreste de Alto del Carmen de La Unión, en Cartago (Canva/Canva)
