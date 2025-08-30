Fuerte sismo sacudió al país la mañana de este sábado

La mañana de este sábado inició más movida de la cuenta para muchos, esto a consecuencia de un fuerte sismo que ocurrió hace pocos minutos.

De acuerdo con el reporte preliminar del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), el socollón se registró a las 8:30 a.m., y tuvo una magnitud de 3,5 grados.

En cuanto a su epicentro, este fue ubicado a 1,2 kilómetros al noreste de Alto del Carmen de La Unión, en Cartago.

Se espera que en los próximos minutos el Ovsicori brinde un reporte más preciso.