Fuerte sismo tuvo su epicentro en histórico sitio de San José

El fuerte sismo que alarmó a los vecinos de la Gran Área Metropolitana la tarde de este lunes 19 de enero ocurrió a las 5:06 p. m. y tuvo su epicentro en un punto histórico del centro de San José.

De acuerdo con el Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Costa Rica (Ovsicori), el movimiento telúrico se originó debajo del Museo Nacional, una zona altamente transitada de la capital.

El temblor fue percibido con claridad en distintos sectores de la GAM, lo que generó alarma entre la población; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas heridas ni daños materiales de consideración.

Con una profundidad de 3 kilómetros y con una magnitud de 4,1.

La Red Sismológica Nacional por su parte señala que el epicentro fue un kilómetro al este de San Juan de Tibás, con una profundidad de 6 kilómetros y de 4,5 grados.

Lo cierto del caso es que los vecinos de la Gran Área Metropolitana percibieron este sismo como muy fuerte, que sacudió y alarmó por varios minutos.

El movimiento fue percibido en Alajuela, Belén de Heredia, San Francisco de Dos Ríos y Cartago.

No se reportan daños, según confirma la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Especialistas explicaron que este tipo de sismos son frecuentes en el Valle Central debido a la actividad de fallas locales, por lo que reiteraron el llamado a la población a mantener la calma y aplicar las medidas básicas de seguridad ante eventos sísmicos.

Las autoridades recordaron la importancia de contar con un plan familiar de emergencia y mantenerse informados únicamente por medio de fuentes oficiales.