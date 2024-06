Fuerte temblor sacudió el país esta tarde

Temblor con epicentro en Aserrí sentido en varias partes del país. Foto: Ovsicori

Un fuerte sismo sacudió el país la tarde de este lunes, según el Observatorio Vulcanológico Nacional (Ovsicori) la magnitud del bombazo fue de 4,4 grados.

Las primeras informaciones de los expertos indican que el meneón se dio 3,5 kilómetros al oeste de Salitrillos de Aserrí.

La profundidad se estima en 7 kilómetros y se dio por una falla local.

En redes sociales se reporta que se sintió muy fuerte en todo San José, Alajuela, Heredia y Cartago.

Incluso los vecinos cercanos al lugar del epicentro aseguran que se escuchó como un estruendo.

“Fue un leñazo, pensé que iba a tener que salir de la casa con mis hijos, se oyó un sonido muy feo pero parece que estoy muy cerca”, dijo María Hidalgo, vecina de San Gabriel de Aserrí

Se han dado al menos dos réplicas una de 2 grados 0.7 kilómetros al suroeste de Mesas de Aserrí de San José y cinco minutos después una de 2.1 grados a 0.6 kilómetros al noreste de Hacienda Jorco de Acosta de San José.

La Comisión Nacional de Emergencias informó que de momento no se reporta ninguna afectación por el temblor.

“Fue muy fuerte, yo no les tengo miedo pero si me levante porque pensé que se iban a caer cosas, hubo un estruendo, las abuelas creen que es porque ya casi se van las lluvias, pero esa es solo una creencia, hace bastante no temblaba así”, Jonathan Prado, vecino de Aserrí centro.