Fuertes lluvias provocaron cierre de la ruta 32 y derrumbe en Coronado

Lluvias y tormentas afectan algunas zonas de Costa Rica (Canva/Canva)

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que las fuertes lluvias de la tarde generaron afectación en distintas zonas del país, aunque hasta ahora no se reportan personas heridas.

En Cascajal de Coronado se presentó un desprendimiento de material que bloqueó la carretera e impidió el paso de varios vehículos que se encontraban en las cercanías de un restaurante. Según el reporte, no hubo personas afectadas por este incidente.

Ruta 32 cerrada

La ruta 32, que comunica San José con Limón, se encuentra cerrada debido a las condiciones climáticas y de seguridad, lo que afecta a transportistas y conductores que utilizan este importante paso.

La CNE detalló que también se registraron aguaceros en Alajuela, Atenas, Moravia, Jiménez y Pérez Zeledón, aunque en esas localidades no se han reportado emergencias.

La institución se mantiene en monitoreo constante y pidió a la población precaución al transitar por carreteras con riesgo de deslizamientos.