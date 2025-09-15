Sucesos

Fuertes lluvias provocaron cierre de la ruta 32 y derrumbe en Coronado

Comisión Nacional de Emergencias se mantiene en alerta por fuertes lluvias que afectan gran parte del país

Por Hillary Chinchilla Marín
Lluvias y tormentas afectarán algunas zonas de Costa Rica este lunes, según el IMN.
Lluvias y tormentas afectan algunas zonas de Costa Rica (Canva/Canva)

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que las fuertes lluvias de la tarde generaron afectación en distintas zonas del país, aunque hasta ahora no se reportan personas heridas.

En Cascajal de Coronado se presentó un desprendimiento de material que bloqueó la carretera e impidió el paso de varios vehículos que se encontraban en las cercanías de un restaurante. Según el reporte, no hubo personas afectadas por este incidente.

LEA MÁS: Vea las imágenes de las inundaciones que provocaron las fuertes lluvias este sábado

Ruta 32 cerrada

La ruta 32, que comunica San José con Limón, se encuentra cerrada debido a las condiciones climáticas y de seguridad, lo que afecta a transportistas y conductores que utilizan este importante paso.

LEA MÁS: Onda tropical #30 llega el lunes Costa Rica sube las alertas

La CNE detalló que también se registraron aguaceros en Alajuela, Atenas, Moravia, Jiménez y Pérez Zeledón, aunque en esas localidades no se han reportado emergencias.

La institución se mantiene en monitoreo constante y pidió a la población precaución al transitar por carreteras con riesgo de deslizamientos.

LlviasTiempoComisión Nacional de EmergenciasCoronadoRuta 32
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

