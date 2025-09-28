Fuertes lluvias que azotan al país dejaron 300 personas evacuadas

Fuertes aguaceros que azotan al país dejaron 300 personas evacuadas (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fuertes aguaceros han afectado diversas zonas del país este sábado, situación que puso en alerta a autoridades de emergencia.

La Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos atendieron varias emergencias ocasionadas por los aguaceros del día.

“Durante el día de hoy, la Cruz Roja realizó en compañía de Bomberos un trabajo arduo de evacuación de más de 300 personas. Los mismos fueron muy afectados por inundaciones”, mencionó Jorge Matamoros, Coordinador Operativo Regional.

Las familias afectadas son de Bella Vista, Valle Verde, Chacarita y el Roble en Puntarenas y fueron trasladados a albergues.

El personal de la Benemérita permanece alerta en las zonas afectadas.