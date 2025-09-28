Sucesos

Fuertes lluvias que azotan al país dejaron 300 personas evacuadas

Personal de Cruz Roja y Bomberos atendieron varios incidente por inundaciones

Por Hillary Chinchilla Marín
Clima, lluvia
Fuertes aguaceros que azotan al país dejaron 300 personas evacuadas (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fuertes aguaceros han afectado diversas zonas del país este sábado, situación que puso en alerta a autoridades de emergencia.

La Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos atendieron varias emergencias ocasionadas por los aguaceros del día.

“Durante el día de hoy, la Cruz Roja realizó en compañía de Bomberos un trabajo arduo de evacuación de más de 300 personas. Los mismos fueron muy afectados por inundaciones”, mencionó Jorge Matamoros, Coordinador Operativo Regional.

Las familias afectadas son de Bella Vista, Valle Verde, Chacarita y el Roble en Puntarenas y fueron trasladados a albergues.

El personal de la Benemérita permanece alerta en las zonas afectadas.

Lluvias y tormentas afectarán varias regiones de Costa Rica este jueves 7 de agosto, especialmente en el Caribe y el Pacífico.
Puntarenas es una de las provincias más afectadas por las lluvias (Canva /Canva)
Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

