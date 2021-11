Fuertes temblores han provocado 17 réplicas

En La Cruz en Guanacaste los meneones se sintieron muy fuertes. Foto: LT En La Cruz en Guanacaste los meneones se sintieron muy fuertes. Foto: LT

Dos fuertes meneones en territorio nicaragüense hicieron que mucha gente en Costa Rica se asustara, pero afortunadamente la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) aseguró que estos temblores no provocaron daños, pese a que, hasta la mañana de este martes, se registraron 17 réplicas.

La primera sacudida se dio a las 8:53 de la noche de este lunes y tuvo una magnitud de 5.8 grados, el epicentro se dio 94 kilómetros al noroeste de la península Santa Elena o frente a las costas de San Juan del Sur. La profundidad fue de entre 27 y 32 kilómetros.

Esteban Chaves, sismólogo del Ovsicori, explicó que ese meneón fue el anuncio del que ocurrió a las 12:24 de la madrugada de este martes, que fue el evento principal con una magnitud de 6.2 grados.

Los expertos analizaron la forma de las ondas y, al parecer, el origen de ambos meneones se dio en el interior de la placa del Coco, por lo que están estudiando todas las réplicas que se han dado, sobre todo en La Cruz en Guanacaste, además en Nicoya y en Cuajiniquil, con magnitudes de entre 2 y 5 grados.

Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa del presidente Daniel Ortega, pidió a la población de ese país, desde la noche del lunes, mantenerse en alerta.

Doña Vera Vargas, vecina de La Cruz, aseguró que ella salió premiada porque sintió los dos meneones.

“Se sintieron bastantes fuerte, yo ya estaba acostada cuando se vinieron los dos, en el segundo sí me levanté y me puse a pensar que capaz temblaba más fuerte, y diay, ya empezó a sonar el celular y los mensajes de todo mundo preguntando por el temblor, por dicha que no se cayó nada porque me da mucho miedo. Cuando tiembla así yo siempre pienso que después va temblar más duro, pero por dicha no, es solo estar alerta. Dicen que fue de lado nicaragüense, pero yo pensé que fue aquí, estamos a la par”, dijo Vargas, quien estaba cuidando a tres nietitos pequeños.