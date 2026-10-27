Sucesos

Fuga de la Asesina del bikini llegó a su fin, mujer ya fue detenida por el OIJ

La mujer era buscada como sospechosa del homicidio de un estadounidense en Playas del Coco, Guanacaste

Por Adrián Galeano Calvo

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La fuga de una supuesta dama de compañía apellidada Ortiz, de 22 años, y conocido mediáticamente como la “bikini killer” (la asesina del bikini) llegó a su fin.

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Las autoridades confirmaron que la mujer sospechosa fue detenida este martes en el sector de San Felipe de Alajuelita, en San José.

Ortiz, de 22 años, habría asesinado a Marc Fleming. A la mujer se le ve nerviosa y agitada saliendo del condominio del extranjero.
Ortiz, de 22 años, habría asesinado a Marc Fleming. A la mujer se le ve nerviosa y agitada saliendo del condominio del extranjero. (Cortesía/Cortesía)

De momento el OIJ, no ha dado a conocer las circunstancias en las que se dio su captura.

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Ortiz era buscada por la Policía Judicial desde hace aproximadamente 2 semanas, como sospechosa del homicidio del estadounidense Marc Walter Felming, de 72 años, ocurrido en Playas del Coco.

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OIJhomicidio en Playas del CocoMarc Walter Felmingbikini killer
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.