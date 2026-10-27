Fuga de la Asesina del bikini llegó a su fin, mujer ya fue detenida por el OIJ

La fuga de una supuesta dama de compañía apellidada Ortiz, de 22 años, y conocido mediáticamente como la “bikini killer” (la asesina del bikini) llegó a su fin.
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Las autoridades confirmaron que la mujer sospechosa fue detenida este martes en el sector de San Felipe de Alajuelita, en San José.
De momento el OIJ, no ha dado a conocer las circunstancias en las que se dio su captura.
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Ortiz era buscada por la Policía Judicial desde hace aproximadamente 2 semanas, como sospechosa del homicidio del estadounidense Marc Walter Felming, de 72 años, ocurrido en Playas del Coco.