Fundación pide ayuda para llevarle comida a mamá que perdió la mano por defender a sus hijos

Cristina Anderson Arroyo siempre ha sido una mamá y una esposa pulseadora, pero el cruel ataque que sufrió le ha impedido seguir trabajando para ayudar a llevar la comidita a la casa.

A ella le amputaron la mano izquierda y además tiene 18 puntadas en el cuello porque un sujeto de apellidos Gyles Jiménez, de 28 años, le habría querido cortar la cabeza con un machete. La salvajada se dio porque la mujer salió a defender a sus hijos, quienes eran perseguidos por el sospechoso.

Es por eso que la Fundación RN, de Pérez Zeledón, necesita la ayuda de muchas personas para echarle el hombro al hogar de la sobreviviente, pues ella debe seguir yendo a citas en el hospital y además tiene que pagar el alquiler de la casa, los recibos de los servicios públicos y conseguir los alimentos de su familia.

Cristina es vecina de la urbanización Lenca, en Carambola de Río Jiménez de Guácimo. La agresión la sufrió la noche del jueves 21 de abril de este año, al día siguiente ella tenía un trabajo, evidentemente lo perdió y se quedó sin esa platica.

“Mi esposo ha sido mi principal soporte, él trabaja en la zona bananera, no tiene un buen salario, y yo me dedicaba hacer ‘chambitas’ como limpiezas en casas, también hacía empanadas y las vendía en el colegio de mi hija, y si me llamaban para planchar iba, pero por la condición de ahorita se me ha dificultado”, dijo esta valiente mamá, quien espera recuperarse pronto para volver a trabajar.

Cristina Anderson Arroyo sonríe y tiene la esperanza de encontrar ayudas mientras termina de recuperarse. Foto: Cristina Anderson

Las heridas no están sanas y por eso debe seguir yendo a citas, por lo que a veces se va a la casa de una hermana que vive cerca del hospital de Guápiles.

A Cristina le preocupa la alimentación de su familia y también poder cubrir las demás responsabilidades, como el alquiler de la casa, así como necesidades de sus hijos, quienes son adolescentes.

“Las deudas no paran de llegar y es algo que también me agobia”, manifestó con tristeza.

Le llevarán los donativos

Glenda Calderón, representante de la fundación RN, espera que muchas personas se unan y pueden llevarle tranquilidad a Cristina mientras se termina de recuperar.

Cristina Anderson tiene 18 puntadas en el cuello. Foto: Cristina Anderson para LT

“Uno de los objetivos principales de la fundación es llevar alimentos a las familias que se encuentren en situación de pobreza o vulnerabilidad, ella ahora nos necesita y nosotros nos comprometemos en hacer llegar cualquier donativo para Cristina y su familia”, señaló.

La fundación tiene un mensajero en la Gran Área Metropolitana que puede recolectar donaciones como alimentos no perecederos, también hay dos centros de acopio donde usted puede llevar sus donativos, están en Zapote y en Concepción Abajo de Alajuelita.

Cualquier cosa se puede comunicarse al número de la fundación 6230-7471, o bien hacer llegar su donación monetaria por medio del SINPE Móvil 6230-7471 o por transferencia bancaria a la cuenta IBAN: CR26015118610010003289, las cuales están registradas al número de Cédula Jurídica: 3-006-812680 Fundación RN.

La Fiscalía de Pococí confirmó que al sospechoso de la agresión le impusieron seis meses de prisión preventiva, esto le da un poco de tranquilidad a Cristina y a su familia.