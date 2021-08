Geicha es una peludita que padece de bronquitis y está desaparecida

Los dueños de la perrita Geicha están desesperados porque la última vez que la vieron fue la noche del sábado 24 de julio, cuando se les escapó de la casa.

La peludita padece de bronquitis, por lo que le dan un tratamiento y en caso de no recibirlo podría hasta morir, nos contó Alejandra Chacón, dueña de la mascota y quien está haciendo de todo por encontrarla.

Chacón es vecina de la urbanización El Montano, en Santa Rosa de Santo Domingo, en Heredia, y quiere tanto a Geicha que hasta ofrece una recompensa de ¢100.000. Esta dispuesta a entregar ese dinero porque le da nostalgia pensar en las necesidades que puede estar pasando su mascota.

Geicha padece de bronquitis y su familia la tiene con tratamiento. Foto: Alejandra Chacón Geicha padece de bronquitis y su familia la tiene con tratamiento. Foto: Alejandra Chacón

“Se me escapó del garaje de mi casa, eran las 8:30 de la noche y cuando me percaté que había salido, corrí para agarrar la cuerda para traerla, pero ya no la pude encontrar más. Me dijeron que ese mismo día la vieron por la calle principal frente a Lapa Verde, en Santo Domingo, corriendo en media calle.

“El martes 27 la vieron por el parque de Tibás y desde esa fecha no me han dicho nada más, me urge localizarla porque está enferma, he publicado en todas las páginas de mascotas perdidas, he recorrido San Luis de Santo Domingo, San Pablo, San Pedro, Moravia y Guadalupe. He pegado afiches y deje de los mismos en cada delegación policial para que me ayuden con la búsqueda o para que reporten si la ven deambulando por la calle”, contó la agobiada dueña.

Geicha es blanca, con manchas café claras en la espalda, la cola y las orejas, la perrita mide 80 centímetros. Si tiene info puede llamar al 8351-5859.