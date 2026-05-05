Gerald Campos asume como nuevo ministro de Seguridad en administración de Laura Fernández

Gerald Campos fue nombrado como el nuevo ministro de Seguridad Pública en la administración de la presidenta Laura Fernández.

Campos cuenta con experiencia en temas de seguridad y justicia en el país. Durante el gobierno de Rodrigo Chaves ocupó el cargo de ministro de Justicia y Paz.

Gerald Campos Exministro de Justicia regresa al Gobierno en nuevo cargo. (Foto: Casa Presidencial/Foto: Casa Presidencial)

Además, anteriormente se desempeñó como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), donde tuvo participación en distintas labores ligadas a investigación criminal y seguridad.

Campos asumirá el puesto de Mario Zamora, con quien el país alcanzó las cifras de homicidios más altas de la historia de Costa Rica.