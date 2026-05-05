Sucesos

Gerald Campos asume como nuevo ministro de Seguridad en administración de Laura Fernández

Exministro de Justicia regresa al gobierno en nuevo cargo

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Por Alejandra Morales

Gerald Campos fue nombrado como el nuevo ministro de Seguridad Pública en la administración de la presidenta Laura Fernández.

Campos cuenta con experiencia en temas de seguridad y justicia en el país. Durante el gobierno de Rodrigo Chaves ocupó el cargo de ministro de Justicia y Paz.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, la presidenta electa, Laura Fernández y los ministros de Justicia y Seguridad, Gerald Campos y Mario Zamora inspeccionaron el avance de obras en el CACCO.
Gerald Campos Exministro de Justicia regresa al Gobierno en nuevo cargo. (Foto: Casa Presidencial/Foto: Casa Presidencial)

Además, anteriormente se desempeñó como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), donde tuvo participación en distintas labores ligadas a investigación criminal y seguridad.

Campos asumirá el puesto de Mario Zamora, con quien el país alcanzó las cifras de homicidios más altas de la historia de Costa Rica.

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Gerald CamposNuevo ministro de Seguridad
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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