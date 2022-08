Gerente de la Cruz Roja renuncia y denuncia acoso laboral y sexual dentro de la Benemérita

El gerente renunció tras dos meses en el puesto. (Alonso Tenorio)

El gerente de la Cruz Roja, José David Ruiz, presentó este lunes 1 de agosto su renuncia y a la vez denunció que a lo interno de la Benemérita hay casos de acoso laboral, sexual y mal manejo de fondos.

Ruiz asumió ese cargo el 23 de mayo pasado, y con tan solo dos meses en el cargo renunció, pues asegura no poder con la situación que se vive en la institución.

“Por este medio les entrego mi carta de renuncia de forma irrevocable a partir del día de hoy, fundamento mi renuncia a la falta de valores como profesionalismo, ética y moral, que aprendí, durante mi vida inculcados por mis padres; y que no encuentro esos valores, dentro de esta institución”, dice la carta.

El documento llegó por el correo electrónico institucional pero solo a los altos jerarcas.

“Los señores (as) del Consejo, han esperado que mi persona solucione los problemas que acarrea la Benemérita, desde hace más de 10 años, sin colaboración, sin apoyo, y que en todas las sesiones de Consejo que he participado, me han imputado problemas, que en años no han resuelto, donde en reiteradas ocasiones he dicho, “si no se trabaja como un equipo, no se puede lograr resultados en favor de mejorar a Cruz Roja Costarricense, solo es imposible lograrlo”, detalla el documento.

Para Ruiz no hay un norte claro para la institución, y le han pedido que solucione situaciones que le tocan a otros departamentos.

“Me encuentro con los últimos 15 días, donde he recibido múltiples llamadas, donde funcionarios se han quejado personalmente, exponiendo quejas muy delicadas, como acoso laboral, acoso sexual, mal manejo de recursos públicos, irregularidades con el uso de las unidades (vehículos de la Benemérita), donde se menciona que hay personal dentro de las cúpulas involucradas, yo a ellos les di mi palabra de no exponerlos por la agresividad con la que son cuestionados, el “terrorismo psicológico” y los chismes son las herramientas más fuertes para minimizar a personas que sí dan su vida por la Benemérita”, detalló.

Añadió, “esta es una decisión muy difícil para mí, tengo familia y deudas que pagar, pero me voy con la cabeza en alto, salgo por la puerta de adelante, con humildad, pero con valentía, agradecido con Dios que nunca me ha dejado en momentos difíciles”, expresó Ruiz, quien trabajo en el operativo de la Romería con mucho orgullo.

El presidente de la junta directiva de la Seccional ANEP de la Cruz Roja, Ricardo Castro, confirmó que ellos recibieron la carta este lunes por correo electrónico, y que aún no han podido hablar con Ruiz pero esperan hacerlo en las próximas horas.

Castro indicó que la situación denunciada por Ruiz no es desconocida y no los toma por sorpresa porque ya han llevado tres casos de hostigamiento laboral dentro de la institución.

“Uno contra un presidente de una junta directiva de un comité auxiliar en contra de una administradora, que el resultado fue positivo, ya no está en la institución; dos procesos de dos funcionarios en contra de sus jefes directos, el primero resulto a favor de la administración y el segundo está en apelación”, dijo Castro.

Don Ricardo asegura que en los casos de acoso sexual tienen conocimiento de pocos casos, pero la institución tiene una comisión para encargarse de esos temas.

“En el aparente mal manejo de recursos, en dado momento hemos pedido cuentas en algunas cosas, a veces nos las dan en otras oportunidades nos dicen que nos las van a dar y quedamos a la espera”, dijo.

La Teja intentó conversar con don José David pero no hubo respuesta.