Gloria Navas guarda un dulce recuerdo de Walter Espinoza

Doña Gloria Navas aseguró que recordará a don Walter como un hombre valiente. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

Uno de los mensajes más emotivos tras la muerte del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Walter Espinoza fue escrito por la diputada Gloria Navas con quien cosechó muchas historias en el campo profesional y de amistad.

Ella confesó en su mensaje publicado en Facebook que este jueves el amanecer fue muy triste.

“Compungida, llorosa y muy triste fue el amanecer del día de hoy con esa noticia que aún no hemos podido terminar de asimilar. Nuestro adalid al estilo del Cid Campeador nos ha dicho adiós. Distinguidísimo funcionario judicial, quien ejerciera la función de Fiscal de Juicio en la lucha perenne que ha venido librando contra el crimen durante 20 años y desde el 2015 como director de esa noble y esforzada entidad, nos ha dejado. Nos abandona y nos deja huérfanos don Walter”, escribió.

Añadió, “No solo ha sido un servidor público probo y ayuno de temores al enfrentarse a la violencia, sino que ya no le veremos uniformado al pie del cañón desde las madrugadas listo para incursionar en esas investigaciones que le darán renombre a usted, a su familia y al Poder Judicial durante muchos años. La ciudadanía se lo agradece”.

Mensajes cargados de dolor inundan las redes tras la muerte del director del OIJ, Walter Espinoza

La abogada aseguró que su llegada a la Asamblea Legislativa los acercó aún más al estar como presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

“No solo logramos palpar su calidad humana, su profesionalismo sino el coraje para enfrentar esas luchas en las que en ocasiones se tornan una titánicas para lograr el bien común. Su capacidad intelectual y su don de gentes no la carga cualquiera, pero usted ha sido un verdadero campeón. Extrañaremos sus constantes informaciones y rendición de cuentas al país, sus esfuerzos en las luchas por el presupuesto para seguridad ciudadana”, posteó.

Ella aseguró que hace pocos días disfrutó junto a un grupo de personas entre las que estaba don Walter.

Gloria Navas sobre fallecimiento de Walter Espinoza. Tomado de Facebook.

“Varios compartimos una experiencia conjunta con otros compañeros de lucha en la ciudad de Washington, D.C. en un entrenamiento sobre prevención y sanción del delito. Aparte del aprendizaje, por razones de salud tuve que trasladarme en los aeropuertos en silla de ruedas. Esa silla la llevo desde el fallecimiento de mi hijo, pero además se me sumaron algunas vértebras molestas. Y usted don Walter, con gran cariño me empujaba esas ruedas incómodas y hasta me cargaba la cartera. Jamás olvidaré su mirada dulce y el cariño con que lo hacía” escribió.

“No puedo evitar el llanto y me duele el corazón. Un abrazo a su familia. Lo despediremos con gran respeto hombre valiente, luchador insigne y magnífico funcionario. ¡GRACIAS DON WALTER!”.

Don Walter falleció de un aparente infarto la noche del miércoles a los 54 años.