¡Golpe a MECO! Tribunal declara legales allanamientos y pruebas en caso “Pista Oscura”

La orden para ejecutar 23 allanamientos en mayo del 2025, así como la prueba recabada en esas diligencias dentro del caso conocido como “Pista Oscura”, es completamente lícita.

Así lo resolvió el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública, tras rechazar cuatro recursos de apelación presentados por la empresa MECO y algunos imputados dentro del expediente 24-000454-1218-PE.

La notificación del fallo fue recibida este viernes, luego de una audiencia realizada días atrás con las partes involucradas.

Los allanamientos incluyeron 23 puntos, entre viviendas, oficinas públicas y sedes de empresas privadas. Como resultado, se obtuvo evidencia considerada clave para la investigación, además de la detención de cuatro personas imputadas.

Con esta resolución, queda en firme la legalidad de las pruebas recolectadas, lo que fortalece el proceso penal en curso.

Los allanamientos en el caso son legales. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

En esta causa, la FAPTA investiga presuntas irregularidades relacionadas con la inclusión del cantón de Liberia en un decreto de emergencia por ondas tropicales ocurrido en el 2022.

Asimismo, se indagan posibles anomalías en la promoción y aceptación de una ingeniería de valor que habría modificado el objeto del contrato para la rehabilitación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, pasando de una rehabilitación a un recarpeteo, lo que presuntamente generó un perjuicio a la Hacienda Pública.

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El expediente contempla la investigación de 15 personas físicas y una persona jurídica, para un total de 16 imputados.

Entre las personas investigadas en esta causa figuran el exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, quienes han sido vinculados por el Ministerio Público a decisiones relacionadas con el decreto de emergencia y el proceso de contratación bajo análisis. Ambos forman parte del grupo de imputados dentro del expediente, el cual se mantiene en etapa de investigación.