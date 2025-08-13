Sucesos

Golpe directo a Tony Peña Russel: OIJ atrapa a supuesto sicario y revuelca Limón para dar con miembros de su banda

Agentes realizan peligrosos allanamientos en Limón

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
OIJ realiza allanamientos contra la banda de Tony Peña Russell
OIJ realiza allanamientos contra la banda de Tony Peña Russell (oij/cortesía)

Un gran y peligroso operativo realizan los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para seguir desarticulando la banda de Tony Alexander Peña Russell, alias La T.

13/08/2025/ Allanamientos en barrio Atlántida para detener a socios de Tony Peña Russell, Caso se conoce como Tony’s boys Grupo se constituyó tras la captura de Tony el año pasado / foto John Durán
Los allanamientos cuentan con un gran contingente de oficiales. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Los allanamientos contra el grupo criminal se realizan desde las 10 de la mañana y en total se realizaron seis operativos: cinco en Atlántida y uno en Los Lirios.

Tonny Peña Russell
Tonny Peña Russell está en máxima seguridad (OIJ)

El OIJ informó que son parte de una investigación que desarrollan por los delitos de amenazas agravadas y accionamiento de arma ocurridas en abril pasado.

OIJ realiza allanamientos contra la banda de Tony Peña Russell
OIJ realiza allanamientos contra la banda de Tony Peña Russell (oij/cortesía)

Hasta el momento está detenido un hombre de 19 años, a quien se le vincula directamente con el caso. Al parecer, el hombre trató de escapar y tiró un arma pero los agentes no le dieron tregua.

Además, durante las inspecciones se decomisaron dos armas de fuego: un fusil tipo M4 y una pistola calibre 9 milímetros.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el sospechoso formaría parte de la red de sicarios que opera bajo las órdenes de La T, organización señalada como una de las más violentas.

OIJ realiza allanamientos contra la banda de Tony Peña Russell
OIJ realiza allanamientos contra la banda de Tony Peña Russell (oij/cortesía)

Tony fue capturado el 21 de junio del 2024 cuando los agentes se aprovecharon de que sabían que le gusta el fútbol y lo agarraron descuidado mientras se tiraba el partido de la Eurocopa, en un silencioso operativo, porque los oficiales sabían el arsenal de armas que tenía.

El sospechoso, que también es conocido como Atlántida, está vinculado a 10 homicidios y a dos tentativas de homicidio, pero se cree que la banda puede estar ligada a más de 50 crímenes.

Él descuenta prisión preventiva en Máxima Seguridad de La Reforma.

Se esperan más detenciones durante este miércoles ya que varios hombres aparentemente lograron escapar.

Así fue el ingreso del OIJ a una vivienda para dar con un sospechoso de sicariato
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Tony Peña Russeloijlimónsicariola tatlántida
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.