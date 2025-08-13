Golpe directo a Tony Peña Russel: OIJ atrapa a supuesto sicario y revuelca Limón para dar con miembros de su banda

OIJ realiza allanamientos contra la banda de Tony Peña Russell (oij/cortesía)

Un gran y peligroso operativo realizan los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para seguir desarticulando la banda de Tony Alexander Peña Russell, alias La T.

Los allanamientos cuentan con un gran contingente de oficiales. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Los allanamientos contra el grupo criminal se realizan desde las 10 de la mañana y en total se realizaron seis operativos: cinco en Atlántida y uno en Los Lirios.

Tonny Peña Russell está en máxima seguridad (OIJ)

El OIJ informó que son parte de una investigación que desarrollan por los delitos de amenazas agravadas y accionamiento de arma ocurridas en abril pasado.

Hasta el momento está detenido un hombre de 19 años, a quien se le vincula directamente con el caso. Al parecer, el hombre trató de escapar y tiró un arma pero los agentes no le dieron tregua.

Además, durante las inspecciones se decomisaron dos armas de fuego: un fusil tipo M4 y una pistola calibre 9 milímetros.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el sospechoso formaría parte de la red de sicarios que opera bajo las órdenes de La T, organización señalada como una de las más violentas.

Tony fue capturado el 21 de junio del 2024 cuando los agentes se aprovecharon de que sabían que le gusta el fútbol y lo agarraron descuidado mientras se tiraba el partido de la Eurocopa, en un silencioso operativo, porque los oficiales sabían el arsenal de armas que tenía.

El sospechoso, que también es conocido como Atlántida, está vinculado a 10 homicidios y a dos tentativas de homicidio, pero se cree que la banda puede estar ligada a más de 50 crímenes.

Él descuenta prisión preventiva en Máxima Seguridad de La Reforma.

Se esperan más detenciones durante este miércoles ya que varios hombres aparentemente lograron escapar.