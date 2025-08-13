Sucesos

Grave y violento accidente deja cinco heridos, dos de ellos críticos

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles

Por Silvia Coto
El accidente dejó dos heridos de gravedad. Foto: Radio Cultural Upala
Un fuerte accidente dejó, la mañana de este miércoles, a cinco personas heridas y a dos de ellas en condición crítica en Upala.

El accidente se dio a unos 350 metros del Liceo Rural de Colonia Puntarenas, en Upala, donde se produjo la colisión de dos carros.

Según informó la Cruz Roja Costarricense, en el lugar inicialmente se contabilizaron nueve pacientes, sin embargo, al llegar solo cinco personas estaban heridas, dos de ellas muy graves.

Los socorristas estabilizaron a las víctimas y las trasladaron al hospital de la zona.

Las causas de cómo ocurrió el accidente están en investigación.

Noticia en desarrollo.

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

