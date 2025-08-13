Grave y violento accidente deja cinco heridos, dos de ellos críticos

El accidente dejó dos heridos de gravedad. Foto: Radio Cultural Upala (Cortesía/Cortesia)

Un fuerte accidente dejó, la mañana de este miércoles, a cinco personas heridas y a dos de ellas en condición crítica en Upala.

El accidente se dio a unos 350 metros del Liceo Rural de Colonia Puntarenas, en Upala, donde se produjo la colisión de dos carros.

Según informó la Cruz Roja Costarricense, en el lugar inicialmente se contabilizaron nueve pacientes, sin embargo, al llegar solo cinco personas estaban heridas, dos de ellas muy graves.

Los socorristas estabilizaron a las víctimas y las trasladaron al hospital de la zona.

Las causas de cómo ocurrió el accidente están en investigación.

Noticia en desarrollo.