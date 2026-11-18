Familiares, amigos y personas que solo conocían al periodista Camilo Rodríguez por sus videos, gritaron por justicia cuando el cuerpo del comunicador entró a la catedral de Cartago.

Este miércoles, la iglesia estaba abarrotada de gente para darle el último adiós al comunicador, luego de que este fuera asesinado a balazos el lunes anterior, sobre la ruta 32.

El crimen de Rodríguez causó conmoción y mantiene la atención sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Muchas personas llegaron a la catedral Nuestra Señora del Carmen, en Cartago, para despedir al periodista Camilo Rodríguez. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

Conmoción

Los presentes han llorado mucho al ver a su hija mayor, Maria Pía, caminar con una foto entre sus manos y sin despegarse ni un segundo del féretro de su papá, en una iglesia que estalló en aplausos y gritos de justicia para acompañar a sus familiares.

La familia ha vivido horas de profundo dolor. Su hermano Andrés Rodríguez ha sido una de las personas que ha compartido detalles sobre los últimos momentos de Camilo y los deseos que tenía para su despedida.

Decenas de personas clamaron por justicia por el crimen del comunicador. Foto: Silvia Coto. (Foto: Silvia Coto. /Foto: Silvia Coto.)

Entre esos deseos estaba el ser enterrado en el nicho donde descansa su abuela.

Luego de la misa, su cuerpo será llevado al cementerio Central de Cartago, en medio del dolor por su muerte y de las preguntas que todavía rodean el violento crimen.

“No conozco a Camilo, pero vivo en este país y su muerte me duele, me duele esta violencia”, dijo Xinia Castro, vecina de Cartago centro.

Por su parte, don Mario Arce, de Guápiles, recuerda al periodista caminando por su pueblo.

Este miércoles se llevó a cabo el último adiós del periodista y escritor Camilo Rodríguez. Foto: Silvia Coto. (Foto: Silvia Coto. /Foto: Silvia Coto.)

“Todavía tiemblo con esta tragedia, lo admiraba y lo estimaba, hoy solo vengo a decirle a su familia que aquí estamos, este pueblo no perdona y no olvidará jamás a Camilo”, dijo.

La ceremonia permitirá conocer cómo recuerdan sus allegados al periodista, qué palabras le dedican en su despedida y cuáles eran los planes y sueños que tenía antes de morir.

Funeral de Camilo Rodríguez

Funeral de Camilo Rodríguez