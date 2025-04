Grupo de hombres le propinó brutal golpiza para pareja de adultos mayores y todo por una confusión

A la señora le quebraron la muñeca izquierda y perdió varios dientes debido a los golpes. Foto cortesía. (cortesía/Matrimonio de adultos mayores agredidos en Santa Cruz. Foto cortesía.)

Un matrimonio de adultos mayores salió a cenar la noche del pasado domingo para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, sin embargo, lo que tenía que ser una bonita velada terminó por convertirse en una pesadilla, pues ambas fueron víctimas de una brutal golpiza a manos de varios hombres.

La terrible situación se dio a consecuencia de un accidente de tránsito en el que un hombre perdió la vida, la pareja asegura que ellos no tuvieron la culpa de ese incidente pero, en apariencia, esos sujetos los responsabilizaron y por eso se dio el violento ataque.

“Fue algo horrible, a mí me tiraron al suelo a pegarme patadas, y yo veía cómo le pegaban a mi esposo mientras él pedía auxilio, y nadie nos auxilió”, contó la señora, de 64 años.

Los esposos, quienes ya presentaron la respectiva denuncia ante las autoridades, conversaron con La Teja sobre lo sucedido, pero pidieron que sus nombres no fueran revelados, pues temen que esas personas puedan agredirlos de nuevo.

Un accidente de tránsito fue el detonante de la brutal agresión. Foto cortesía. (cortesía/Matrimonio de adultos mayores agredidos en Santa Cruz. Foto cortesía.)

En cuanto a este caso, la Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron en El Llano de Tempate, en Santa Cruz de Guanacaste, lugar donde ocurrió un atropello que dejó como saldo un hombre fallecido.

Según la Benemérita, en el sitio también atendieron a una mujer (que sería la adulta mayor), quien fue trasladada en condición urgente a la clínica de Santa Cruz.

También se consultó al OIJ sobre este caso, e indicaron que registraban un accidente ocurrido esa noche en Tempate de Santa Cruz, en el que un ciclista apellidado Arrieta, de 31 años, murió tras ser impactado por un carro.

“Hay un Dios que es testigo de que mi esposo no lo atropelló, nosotros más bien paramos para ver si podíamos ayudar al muchacho”. — Adulta mayor agredida.

De misa a celebrar juntos

Los sujetos también se ciñeron con el carro de la pareja. Foto cortesía. (cortesía/Matrimonio de adultos mayores agredidos en Santa Cruz. Foto cortesía.)

Ese día la pareja asistió a misa, como suelen hacerlo todos los domingos, y luego de eso el señor, de 75 años, le dijo a su esposa que deseaba llevarla a comer a un restaurante cercano, pues precisamente ese día ella estaba cumpliendo 64 años.

La tragedia ocurrió cuando la pareja viajaba en su carro por el sector conocido como Loma Larga, entre El Llano y Portegolpe. Según el señor, todo se dio porque otro vehículo, al parecer, atropelló al hombre y debido al impacto este cayó sobre el carro de ellos.

“Cuando veníamos de regreso, ocurrió ese accidente, la persona que falleció cayó en la tapa del motor por un impacto. Yo paré para ver si podía darle un auxilio al muchacho, pero de pronto salieron unos individuos de una casa cercana y llegaron directamente a agredirnos, diciéndonos que nos iban a matar, porque según ellos, nosotros habíamos matado al muchacho ese”, recordó el adulto mayor.

La señora dijo que ella trató de calmar a los primeros dos hombres que llegaron a amedrentarlos, pues poco después llegaron otros dos, pero de nada sirvió; además dijo que parecían que estaban tomados o que habían consumido algún tipo de sustancia.

El señor presentaba varios raspones y moretes en todo el cuerpo. Foto cortesía. (cortesía/Matrimonio de adultos mayores agredidos en Santa Cruz. Foto cortesía.)

“Mi esposa les decía que nosotros no tuvimos la culpa y en eso uno ellos le dio un golpe en la cara, que fue cuando le quebraron los dientes; después otro más la estaba golpeando y cuando traté de ayudarla otro me golpeó por la nuca y me tiró al suelo, a como pude me levanté y le pegué a uno para quitárselo de encima a mi esposa”, contó el señor.

El adulto mayor cayó de nuevo al suelo tras otro golpe por la espalda y ahí la angustia fue aún mayor, porque dijo que sentía que la vida se le iba mientras veía cómo agredían a su esposa sin que él pudiera hacer algo.

“Yo tenía un miedo de que ellos llegaran aquí y nos agarraran otra vez en la casa, la verdad es que uno vive con temor. Es un cumpleaños que nunca vamos a olvidar” — Adulta mayor agredida.

Se ciñeron con el carro

Los esposos temían perder la vida en ese lugar, pero según el señor ocurrió un milagro, pues los sujetos dejaron de golpearlos y se ciñeron con su carro.

El carro también muchos daños en su interior. Foto cortesía. (cortesía/Matrimonio de adultos mayores agredidos en Santa Cruz. Foto cortesía.)

“Ellos nos dejaron un poco y se levantaron de ahí para hacerle daño al carro, le quebraron el parabrisas y trataron de quemarme el carro. Andaban buscando la llave, seguro querían llevárselo para desmantelarlo y quemarlo, pero apenas ellos nos sacaron del carro logré quitar la llave y echármela en la bolsa”.

Los adultos mayores aprovecharon ese momento y sacando fuerzas de donde ya no tenían corrieron hasta una casa cercana, donde una vecina les dio refugio.

Pocos minutos después llegaron los bomberos para apagar las llamas del carro, mientras que personal de la Cruz Roja atendió a la pareja. La señora fue la más afectada, pues tras ser llevada a la clínica la pasaron al hospital de Liberia.

Al parecer, los sujetos trataron de quemar el carro de la pareja. Foto cortesía. (cortesía/Matrimonio de adultos mayores agredidos en Santa Cruz. Foto cortesía.)

Este martes el señor nos contó que a él tuvieron que hacerle dos puntos en la frente debido a una herida que sufrió, además tiene el cuerpo lleno de moretones y raspones.

Mientras que a la señora le tuvieron que enyesar su brazo izquierdo, además perdió varios dientes delanteros y aún se encuentra con la cara muy hinchada.

La pareja, así como su familia, piden a las autoridades que investiguen los hechos y que se haga justicia por lo que les hicieron.

Según un documento entregado por los afectados a este medio, el caso ya está siendo tramitado por la Fiscalía de Santa Cruz.