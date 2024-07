Grupo de sicarios que ejecutaron a 3 hombres en búnker habrían escapado en un taxi

El triple homicidio ocurrió la madrugada de este jueves. Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo (IStock)

El grupo de sicarios que ejecutó de forma sangrienta a tres hombres que se encontraban dentro de una vivienda que, al parecer, funcionaba como búnker en Esparza, Puntarenas, habrían escapado del lugar en un taxi.

Esa es la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación al atroz crimen ocurrido la madrugada de este jueves en el barrio El Pochote de Esparzol, en Esparza.

Las autoridades informaron que la cifra de fallecidos pudo ser aún mayor, pues a 200 metros de la escena del triple homicidio encontraron a un joven apellidado Cortés, de 23 años, que estaba baleado. Al parecer, el muchacho estaba con los ahora fallecidos.

La Policía Judicial indicó que, de momento, no cuentan con una versión clara sobre lo sucedido, solo ha trascendido que el ataque habría sido cometido por un grupo de entre cuatro y cinco sujetos que llegaron a esa casa entre las 3:30 a.m. y las 4:00 a.m.

“Lo que sí se tiene es que fueron entre cuatro y cinco sujetos que llegaron a la vivienda y les dispararon a los ahora fallecidos. Estos sujetos salen de esa vivienda caminando y aparentemente toman un vehículo que podría ser un taxi para huir del lugar”, dijo el OIJ.

De momento, las autoridades judiciales no han revelado las identidades de los ahora fallecidos, solo señalaron que estos presentaban múltiples balazos, principalmente en sus cabezas.